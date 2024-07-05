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У Києві блогерка танцювала під російський трек біля меморіалу Героїв Небесної Сотні

5 липня 2024 19:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Танцювала біля меморіалу під російський трек — поліція склала протокол
Правопорушниця. Фото: поліція Києва
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві 16-річна блогерка зняла відео танцю під російський трек поруч з меморіалом Героїв Небесної Сотні. Поліція склала на дівчину протокол.

Про це заявила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 5 липня.

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Дівчина приїхала до столиці разом з матір'ю на кілька днів і, перебуваючи на Майдані Незалежності, записав свої дії на відео й опублікував їх у соціальній мережі. Під час моніторингу працівники Шевченківського поліцейського управління виявили цей пост та розпочали перевірку даного інциденту.

Поліцейські за допомогою експертів кримінального аналізу знайшли порушницю і склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Правоохоронці також провели профілактичну бесіду з матір'ю неповнолітньої з метою запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, київська поліція затримала чоловіка, який ножицями завдав тяжких поранень перехожому. Зазначається, що зловмисник перебував у нетверезому стані.

Також ми писали, що в Оболонському районі Києва затримали 38-річного чоловіка, який збував психотропні речовини. 

Київ діти блогери поліція Україна Київська область Алея Героїв Небесної Сотні Нацполіція

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