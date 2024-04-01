В Киеве работника ТЦК разоблачили на взяточничестве

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве работника территориального центра комплектования и социальной поддержки разоблачили на коррупционной схеме. За 300 долларов он обещал организовать отсрочку от мобилизации военнообязанному.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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Так, к работнику ТЦК СП обратился представитель одного из столичных предприятий с просьбой поставить их будущего работника на военный учет — он должен был приехать из Днепра.

Военком начал уверять в том, что в столице работника сразу мобилизуют на военную службу.

Правоохранители в ТЦК. Фото: Нацполиция

В то же время, он предложил решение — за 300 долларов повлиять на руководство, чтобы днепрянину предоставили отсрочку.

Правоохранители задокументировали преступное предложение военнослужащего и сообщили ему о подозрении. Теперь работнику ТЦК грозит до пяти лет лишения свободы.

Скриншот поста полиции Киева

Напомним, в Киеве правоохранители задержали работника ТЦК. Военнослужащего разоблачили в коррупционной схеме.

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