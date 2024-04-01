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У Києві працівника ТЦК викрили на хабарництві

1 квітня 2024 12:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві працівника ТЦК викрили на хабарництві
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки викрили на корупційній схемі. За 300 доларів він обіцяв організувати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаному.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram в понеділок, 1 квітня.

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Так, до працівника ТЦК СП звернувся представник одного зі столичних підприємств з проханням поставити їхнього майбутнього працівника на військовий облік — він мав приїхати з Дніпра.

Військком почав запевнювати у тому, що у столиці працівника відразу мобілізують на військову службу.

Поліція в ТЦК Києва
Правоохоронці в ТЦК. Фото: Нацполіція

Водночас він запропонував вирішення — за 300 доларів вплинути на керівництво, аби дніпрянину надали відстрочку.
 
Правоохоронці задокументували злочинну пропозицію військовослужбовця та повідомили йому про підозру. Тепер працівнику ТЦК загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали працівника ТЦК. Військовослужбовця викрили в корупційній схемі.  

Також ми писали, що голова ВЛК на Одещині організував злочинну схему допомоги ухилянтам. Він виробляв фейкові довідки про стан здоров’я.

Київ
хабар
військовий облік
мобілізація
повістки
відстрочка
ТЦК та СП

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