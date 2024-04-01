У Києві працівника ТЦК викрили на хабарництві
У Києві працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки викрили на корупційній схемі. За 300 доларів він обіцяв організувати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаному.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram в понеділок, 1 квітня.
Пропонував відстрочку за гроші
Так, до працівника ТЦК СП звернувся представник одного зі столичних підприємств з проханням поставити їхнього майбутнього працівника на військовий облік — він мав приїхати з Дніпра.
Військком почав запевнювати у тому, що у столиці працівника відразу мобілізують на військову службу.
Водночас він запропонував вирішення — за 300 доларів вплинути на керівництво, аби дніпрянину надали відстрочку.
Правоохоронці задокументували злочинну пропозицію військовослужбовця та повідомили йому про підозру. Тепер працівнику ТЦК загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали працівника ТЦК. Військовослужбовця викрили в корупційній схемі.
Також ми писали, що голова ВЛК на Одещині організував злочинну схему допомоги ухилянтам. Він виробляв фейкові довідки про стан здоров’я.
Читайте Новини.LIVE!