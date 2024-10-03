В Ptashka Drones заявили о похищении инженера работниками ТЦК

Голосеевский ТЦК и СП Киева. Фото: Telegram/Ptashka Drones

Компания-производитель дронов Ptashka Drones заявила о похищении их инженера. По их словам, сотрудника на улице поймали представители ТЦК.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

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"ТЦК похитили нашего главного инженера по разработке систем противодействия БпЛА прямо по дороге к работе", — говорится в сообщении.

Там отметили, что до критичности и бронирования осталось менее недели. По словам представителей компании, инженер официально трудоустроен, есть справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями и незавершенные контракты на поставку ударных дронов.

"Показали все документы, объяснили ситуацию. Но Голосеевский ТЦК г. Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет более полезным", — отметили в Ptashka Drones.

Скриншот поста Ptashka Drones.

Напомним, в Киеве военнообязанный пришел в ТЦК и СП обновлять свои данные, но ему был назначен штраф.

Также мы писали, что во Львове мобилизовали мужчину, который имел бронирование. Он решил оспорить действия работников ТЦК в суде.