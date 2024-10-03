У Ptashka Drones заявили про викрадення інженера працівниками ТЦК

Голосіївський ТЦК та СП Києва. Фото: Telegram/Ptashka Drones

Компанія-виробник дронів Ptashka Drones заявила про викрадення їхнього інженера. За їх словами, співробітника на вулиці спіймали представники ТЦК.

Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.

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"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що до критичності та бронювання залишилось менш як тиждень. За словами представників компанії, інженер офіційно працевлаштований, є довідки про цивільно-правові зобов'язання перед військовими частинами та незавершені контракти на постачання ударних дронів.

"Показали всі документи, пояснили ситуацію. Але Голосіївський ТЦК м. Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей "стрілець" буде кориснішим", — зазначили у Ptashka Drones.

Скриншот допису Ptashka Drones.

Нагадаємо, у Києві військовозобов'язаний прийшов до ТЦК та СП оновлювати свої дані, але йому призначили штраф.

Також ми писали, що у Львові мобілізували чоловіка, який мав бронювання. Він вирішив оскаржити дії працівників ТЦК у суді.