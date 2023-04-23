В Киеве работники военкомата раздали повестки любителям дрифта: детали

Полиция вместе с работниками военкомата выписывают повестки на собрании "дрифтеров" в Киеве. Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров". Полиция неоднократно предупреждала о недопустимости подобных мер.

Об этом информирует заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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Представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров".

"Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово о приемлемом поведении во время войны. И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/поужинать в каком-нибудь заведении. В целом, мы и воюем, чтобы люди могли нормально жить. Но всему есть пределы. Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать улицами — это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат", — отметил Алексей Белошицкий.

Кроме этого заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины добавил, что это очередное напоминание для "любителей форсажа", а также тем, кто и дальше не осознает, что в стране война. Он подчеркнул, что полиция неоднократно предупреждала о недопустимости подобных собраний и привлекали к ответственности организаторов, но зря.

"Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников. Но. Чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнить", — отметил Алексей Белошицкий.

Представители военкомата выписывают повестки на собрании "дрифтеров" в Киеве. Фото: патрульная полиция Киева

Представители военкомата выписывают повестки на собрании "дрифтеров" в Киеве. Фото: патрульная полиция Киева

Представители военкомата выписывают повестки на собрании "дрифтеров" в Киеве. Фото: патрульная полиция Киева

Представители военкомата выписывают повестки на собрании "дрифтеров" в Киеве. Фото: патрульная полиция Киева

Представители военкомата выписывают повестки на собрании "дрифтеров" в Киеве. Фото: патрульная полиция Киева

Представители военкомата выписывают повестки на собрании "дрифтеров" в Киеве. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, что мобилизация продолжается, ведь необходимо пополнять резервы для предстоящего контрнаступления — об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк. Таким образом, выдача повесток в общественных местах и на улице станет привычным делом. Где и кто сегодня может вручать повестки и самое главное, какая ответственность ожидает за неявку в военкомат или территориальный центр?