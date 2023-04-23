У Києві працівники військкомату роздали повістки любителям дрифту: деталі

Поліція разом із працівниками військомату виписують повістки на зборах "дрифтерів" у Києві. Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві представники військкомату роздавали повістки на зборах "дрифтерів". Поліція неодноразово попереджала про неприпустимість подібних заходів.

Про це інформує заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Читайте також:

У Києві любителям дрифту роздали повістки

Представники військкомату роздавали повістки на зборах "дрифтерів".

"Мені здається, що суспільство давно вже сказало своє слово щодо прийнятної поведінки під час війни. І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. В цілому, ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дрифтувати вулицями — то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат", — зазначив Олексій Білошицький.

Крім цього, заступник начальника Департаменту патрульної поліції України додав, що це чергове нагадування для "любителів форсажу", а також тим, хто й надалі не усвідомлює, що в країні війна. Він наголосив, що поліція неодноразово попереджала про неприпустимість подібних зборів та притягували до відповідальності організаторів, але дарма.

"Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників. Але. Щоб пацани "не розстраювались", є гідний лайфхак: автомат теж можна прокачати і протюнити", — зауважив Олексій Білошицький.

Представники військкомату виписують повістки на зборах "дрифтерів" у Києві. Фото: патрульна поліція Києва

Представники військкомату виписують повістки на зборах "дрифтерів" у Києві. Фото: патрульна поліція Києва

Представники військкомату виписують повістки на зборах "дрифтерів" у Києві. Фото: патрульна поліція Києва

Представники військкомату виписують повістки на зборах "дрифтерів" у Києві. Фото: патрульна поліція Києва

Представники військкомату виписують повістки на зборах "дрифтерів" у Києві. Фото: патрульна поліція Києва

Представники військкомату виписують повістки на зборах "дрифтерів" у Києві. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, що мобілізація триває, адже необхідно поповнювати резерви для майбутнього контрнаступу — про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Таким чином, видача повісток у громадських місцях та на вулиці стане звичною справою. Де та хто сьогодні може вручати повістки та, найголовніше, яка відповідальність очікує за неявку до військкомату або територіального центру?