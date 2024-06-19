В Киеве задержали наркодилера

В Киеве правоохранители метрополитена задержали наркодилера — как работала схема
В Киеве правоохранители столичного метрополитена задержали 19-летнего наркодилера . У парня были при себе наркотики, которые хранил с целью дальнейшего сбыта.
Об этом сообщили в полиции Киева в среду, 19 июня.
Задержан наркодилер в метро
По сообщению правоохранителей, подозреваемого молодого человека правоохранители задержали на станции метро "Зверинецкая".
"Во время поверхностной проверки в рюкзаке у пассажира стражи порядка обнаружили 34 свертка с каннабисом и 25 свертков с метамфетамином", — сообщили правоохранители.
В дальнейшем было установлено, что запрещенные вещества нарушитель хранил для их дальнейшего сбыта — киевлянин делал закладки в столичном парке и сбрасывал "клиентам" смс-сообщения с геолокацией тайника. Всего на улице правоохранители изъяли 19 свертков с наркотиками.
Полицейские задержали наркосбытчика и сообщили ему о подозрении в хранении и сбыте наркотиков.
"На время следствия фигурант будет находиться под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы", — сообщили правоохранители.
Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали группу наркоторговцев. Один из фигурантов занимался выращиванием растений конопли, а двое его подельников — изготовлением психотропов.
Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием. Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.
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