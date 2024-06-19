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В Киеве правоохранители метрополитена задержали наркодилера — как работала схема

19 июня 2024 14:05
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Киеве задержали наркодилера
Человек в наручниках. Фото иллюстративный: Depositphotos
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Киеве правоохранители столичного метрополитена задержали 19-летнего наркодилера . У парня были при себе наркотики, которые хранил с целью дальнейшего сбыта.

Об этом сообщили в полиции Киева в среду, 19 июня.

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Задержанный фигурант дела. Фото: полиция Киева

Задержан наркодилер в метро

По сообщению правоохранителей, подозреваемого молодого человека правоохранители задержали на станции метро "Зверинецкая".

"Во время поверхностной проверки в рюкзаке у пассажира стражи порядка обнаружили 34 свертка с каннабисом и 25 свертков с метамфетамином", — сообщили правоохранители.

В дальнейшем было установлено, что запрещенные вещества нарушитель хранил для их дальнейшего сбыта — киевлянин делал закладки в столичном парке и сбрасывал "клиентам" смс-сообщения с геолокацией тайника. Всего на улице правоохранители изъяли 19 свертков с наркотиками.

наркотики
Метки локаций со спрятанными наркотиками. Фото: полиция Киева
скриншот
Локация со спрятанными наркотиками. Фото: полиция Киева

Полицейские задержали наркосбытчика и сообщили ему о подозрении в хранении и сбыте наркотиков.

"На время следствия фигурант будет находиться под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы", — сообщили правоохранители.

сообщение о задержании наркодилера
Уведомление о задержании наркодилера. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали группу наркоторговцев. Один из фигурантов занимался выращиванием растений конопли, а двое его подельников — изготовлением психотропов.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием. Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.

метро
Украина
Киев
полиция
наркотики

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