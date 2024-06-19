У Києві затримали наркодилера

У Києві правоохоронці метрополітену затримали наркодилера — як працювала схема
У Києві правоохоронці столичного метрополітену затримали 19-річного наркодилера. Хлопець мав при собі наркотики, які зберігав з метою подальшого збуту.
Про це повідомили у поліції Києва у середу, 19 червня.
Затримали наркодилера в метро
За повідомленням правоохоронців підозрілого молодика правоохоронці затримали на станції метро "Звіринецька".
"Під час поверхневої перевірки в рюкзаку у пасажира охоронці порядку виявили 34 згортки з канабісом та 25 згортків з метамфетаміном", — повідомили правоохоронці.
У подальшому було з'ясовано, що заборонені речовини порушник зберігав для їх подальшого збуту — киянин робив закладки в столичному парку та скидав "клієнтам" смс-повідомлення з геолокацією схованки. Загалом на вулиці правоохоронці вилучили 19 пакунків з наркотиками.
Поліцейські затримали наркозбувача та повідомили йому про підозру у зберіганні та збуті наркотиків.
"На час слідства фігурант перебуватиме під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі", — повідомили правоохоронці.
Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали групу наркоторговців. Один з фігурантів займався вирощуванням рослин конопель, а двоє його спільників — виготовленням психотропів.
Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він пропонував місцевим придбати наркотики.
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