У Києві затримали наркодилера

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: Depositphotos

У Києві правоохоронці столичного метрополітену затримали 19-річного наркодилера. Хлопець мав при собі наркотики, які зберігав з метою подальшого збуту.

Про це повідомили у поліції Києва у середу, 19 червня.

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Затриманий фігурант справи. Фото: поліція Києва

Затримали наркодилера в метро

За повідомленням правоохоронців підозрілого молодика правоохоронці затримали на станції метро "Звіринецька".

"Під час поверхневої перевірки в рюкзаку у пасажира охоронці порядку виявили 34 згортки з канабісом та 25 згортків з метамфетаміном", — повідомили правоохоронці.

У подальшому було з'ясовано, що заборонені речовини порушник зберігав для їх подальшого збуту — киянин робив закладки в столичному парку та скидав "клієнтам" смс-повідомлення з геолокацією схованки. Загалом на вулиці правоохоронці вилучили 19 пакунків з наркотиками.

Позначки локацій із схованими наркотиками. Фото: поліція Києва

Локація із схованими наркотиками. Фото: поліція Києва

Поліцейські затримали наркозбувача та повідомили йому про підозру у зберіганні та збуті наркотиків.

"На час слідства фігурант перебуватиме під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі", — повідомили правоохоронці.

Повідомлення про затримання наркодилера. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали групу наркоторговців. Один з фігурантів займався вирощуванням рослин конопель, а двоє його спільників — виготовленням психотропів.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він пропонував місцевим придбати наркотики.