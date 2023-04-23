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В Киеве правоохранители спасли едва не утонувшую женщину

23 апреля 2023 23:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Киеве правоохранители спасли едва не утонувшую женщину
Бригада патрульной полиции Киева спасла киевлянку. Фото: Патрульная полиция Киева
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Недавно неравнодушный гражданин Киева обратился в ТОР, чтобы они помогли выбраться случайно туда упавшей женщине из водоема. Событие произошло на днях вечером в Печерском районе, на Набережном шоссе.

Об этом информирует патрульная полиция Киева.

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К патрульным обратился мужчина и объяснил, что видел, как в реке кто-то плывет или, возможно, барахтается, ведь темно и плохо видно, и попросил проверить, не нуждается ли человек в помощи.

Полицейские сразу же бросились проверять информацию. Подъезжая к месту происшествия, блюстители порядка увидели на берегу взволнованную женщину, которая искала свою дочь. Инспекторы начали обследовать набережную и в воде увидели обессиленную гражданку, которая не могла самостоятельно выбраться.

Они вытащили пострадавшую, и после того, как киевлянка оказалась в безопасности, патрульные передали ее медикам. Врачи госпитализировали женщину.

Вскоре от родных спасенной полицейские получили благодарность на линию 102.

благодарность
Благодарность, поступившая от родных потерпевшей. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, что 22 апреля выпал ребенок из окна шестого этажа дома в Салтовском районе Харькова. Следователи расследуют гибель ребенка как убийство с примечанием "несчастный случай".

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