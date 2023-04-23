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У Києві правоохоронці врятували жінку, яка ледь не втонула

23 квітня 2023 23:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Києві правоохоронці врятували жінку, яка ледь не втонула
Бригада патрульної поліції Києва, яка врятувала киянку. Фото: Патрульна поліція Києва
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Нещодавно небайдужий громадянин Києва звернувся до ТОР, щоб вони допомогли вибратися жінці з водойми, яка випадково туди впала. Подія сталася днями ввечері в Печерському районі, на Набережному шосе.

Про це інформує патрульна поліція Києва.

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До патрульних звернувся чоловік і пояснив, що бачив, як у річці хтось пливе чи, можливо, борсається, адже темно і погано видно, та попросив перевірити, чи не потребує та людина допомоги.

Поліцейські одразу кинулися перевіряти інформацію. Під'їжджаючи до місця події, охоронці порядку побачили на березі схвильовану жінку, яка шукала свою доньку. Інспектори почали обстежувати набережну та у воді побачили знесилену громадянку, яка не могла самотужки вибратися.

Вони витягнули потерпілу, і після того, як киянка опинилася у безпеці, патрульні передали її медикам. Лікарі ушпиталили жінку.

Невдовзі від рідних врятованої поліцейські отримали подяку на лінію 102.

подяка
Подяка, яка надійшла від рідних потерпілої. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, що 22 квітня, випала дитина з вікна шостого поверху будинку в Салтівському районі Харкова. Слідчі розслідують загибель дитини як вбивство з приміткою "нещасний випадок".

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