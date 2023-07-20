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В Киеве правоохранители задержали "закладчика" наркотиков

20 июля 2023 16:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве правоохранители задержали "закладчика" наркотиков
Задержанный фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Шевченковская окружная прокуратура разоблачила мужчину, который раскладывал "закладки" в центре столицы. Речь идет о наркотическом веществе амфетамина.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, в ходе задержания и личного обыска у последнего изъяли 34 свертка с наркотическим веществом амфетамин.

"Кроме того, во время проведения осмотра места происшествия злоумышленник указал на другие места, где предварительно разместил наркотики, благодаря чему было обнаружено еще 9 свертков", — говорят следователи.

 

В Киеве правоохранители задержали "закладчика" наркотиков. Фото: Киевская областная прокуратура

Информацию о местонахождении товара и месте для дальнейшего разложения фигурант получал через Telegram-канал.

Наказание правонарушителю

Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются другие фигуранты, причастные к совершению преступления.

Изъятые вещества направлены на проведение экспертизы.

Напомним, ранее мы писали, Киевские прокуроры в рамках уголовного производства начали проверку столичных чиновников, ремонтирующих лагерь в Закарпатье за $400 тысяч . Их подозревают в возможной растрате бюджетных средств.

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