В Киеве правоохранители задержали "закладчика" наркотиков
Шевченковская окружная прокуратура разоблачила мужчину, который раскладывал "закладки" в центре столицы. Речь идет о наркотическом веществе амфетамина.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Поймали киевского "закладчика"
По данным следствия, в ходе задержания и личного обыска у последнего изъяли 34 свертка с наркотическим веществом амфетамин.
"Кроме того, во время проведения осмотра места происшествия злоумышленник указал на другие места, где предварительно разместил наркотики, благодаря чему было обнаружено еще 9 свертков", — говорят следователи.
Информацию о местонахождении товара и месте для дальнейшего разложения фигурант получал через Telegram-канал.
Наказание правонарушителю
Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются другие фигуранты, причастные к совершению преступления.
Изъятые вещества направлены на проведение экспертизы.
Напомним, ранее мы писали, Киевские прокуроры в рамках уголовного производства начали проверку столичных чиновников, ремонтирующих лагерь в Закарпатье за $400 тысяч . Их подозревают в возможной растрате бюджетных средств.