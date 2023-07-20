Затриманий фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура

Шевченківська окружна прокуратура викрила чоловіка, який розкладав "закладки" у центрі столиці. Йдеться про наркотичну речовину амфетамін.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, у ході затримання та особистого обшуку в останнього вилучили 34 згортків з наркотичною речовиною амфетамін.

"Крім того, під час проведення огляду місця події зловмисник вказав на інші місця, де попередньо розмістив наркотики, завдяки чому було виявлено ще 9 згортків", — кажуть слідчі.

У Києві правоохоронці затримали "закладчика" наркотиків. Фото: Київська обласна прокуратура

Інформацію щодо місцезнаходження товару та місця для його подальшого розкладання фігурант отримував через Telegram-канал.

Покарання правопорушнику

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Встановлюються інші фігуранти, причетні до вчинення злочину.

Вилучені речовини направлено для проведення експертизи.

Нагадаємо, раніше ми писали, Київські прокурори в межах кримінального провадження почали перевірку столичних чиновників, які ремонтують табір на Закарпатті за $400 тисяч. Їх підозрюють у можливій розтраті бюджетних коштів.