В Киеве нашли подростка, который швырнул страбобольную гранату

Подросток, взорвавший страйкбольную гранату. Фото: полиция Киева

В Киеве стражи порядка установили, что страйкбольную гранату на футбольную площадку в Соломенском районе бросил 16-летний подросток. Он объяснил, что хотел пошутить и испугать собравшихся.

Об этом сообщили в полиции Киева в среду, 11 сентября.

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Бросил страйкбольную гранату в детей

Правоохранители получили информацию о взрыве на стадионе в Соломенском районе вчера, 10 сентября, около 19.30. Прибывшие на место происшествия полисмены установили, что сработала страйкбольная граната.

К счастью, обошлось без пострадавших. К медикам обратился только 17-летний парень с острой реакцией на стресс.

Кто и зачем бросил гранату

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что к совершению правонарушения причастен 16-летний подросток, проживающий неподалеку от места происшествия.

Выяснилось, что юноша, находясь на спортивной площадке среди скопления детей, привел в действие имитационный боеприпас, который приобрел месяц назад. Он бросил его на землю, в результате чего тот взорвался.

Свои действия парень объяснил тем, что хотел пошутить и испугать других.

Пока с парнем и его родителями общаются правоохранители. По данному факту начато уголовное производство по хулиганству.

Виновнику происшествия грозит до пяти лет ограничение свободы.