Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві правоохоронці з'ясували, хто підірвав страйкбольну гранату у скупченні дітей arrow

У Києві правоохоронці з'ясували, хто підірвав страйкбольну гранату у скупченні дітей

11 вересня 2024 20:48
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Києві знайшли підлітка, який жбурнув страйубольну гранату
Підліток, який підірвав страйкбольну гранату. Фото: поліція Києва
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві правоохоронці встановили, що страйкбольну гранату на футбольний майданчик у Солом’янському районі кинув 16-річний юнак. Він пояснив, що хотів пожартувати і налякати присутніх.

Про це повідомили в поліції Києва у середу, 11 вересня.

Читайте також:

Жбурнув страйкбольну гранату в дітей

Правоохоронці отримали інформацію про вибух на стадіоні в Солом’янському районі учора, 10 вересня, близько 19:30. Прибувши на місце події, полісмени встановили, що спрацювала страйкбольна граната.

На щастя, обійшлось без постраждалих. До медиків звернувся лише 17-річний хлопець із гострою реакцією на стрес.

Хто і навіщо кинув гранату

Співробітникам поліції вдалося з'ясувати, що до вчинення правопорушення причетний 16-річний підліток, який проживає неподалік місця події. 
 
З'ясувалось, що юнак, перебуваючи на спортивному майданчику серед значного скупчення дітей, привів у дію імітаційний боєприпас, який придбав місяць тому. Він кинув його на землю, внаслідок чого той вибухнув.

Свої дії хлопець пояснив тим, що хотів пожартувати та налякати інших. 

Наразі з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження щодо хуліганства.

Винуватцю події загрожує до п’яти років обмеження волі.

пост поліції
Пост поліції Києва. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

Київ діти підлітки поліція Україна граната

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 На Волині чоловік не прийшов до ТЦК без поважної причини — як його покарав суд

21:03 Український суперважковаговик Вихрист дізнався дату бою та ім'я суперника

20:48 У Києві правоохоронці з'ясували, хто підірвав страйкбольну гранату у скупченні дітей

20:33 Суд заарештував підозрюваного в побитті ветерана у Смілі

20:25 Синоптики попередили регіони, у які погода завтра принесе рясні дощі

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

20:19 Переведення з однієї в/ч до іншої — куди скаржитися на бездіяльність командирів

20:00 Бронювання від призову — чи впливає на цей процес військова спеціальність громадянина

19:53 В Україні успішно випробували машину для розмінування власного виробництва

19:49 Стало відомо, коли зустрінуться Зеленський і Байден

19:35 Гравець збірної Чехії розкритикував тих, хто пускав уболівальників України на стадіон

21:13 На Волині чоловік не прийшов до ТЦК без поважної причини — як його покарав суд

21:03 Український суперважковаговик Вихрист дізнався дату бою та ім'я суперника

20:48 У Києві правоохоронці з'ясували, хто підірвав страйкбольну гранату у скупченні дітей

20:33 Суд заарештував підозрюваного в побитті ветерана у Смілі

20:25 Синоптики попередили регіони, у які погода завтра принесе рясні дощі

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

20:19 Переведення з однієї в/ч до іншої — куди скаржитися на бездіяльність командирів

20:00 Бронювання від призову — чи впливає на цей процес військова спеціальність громадянина

19:53 В Україні успішно випробували машину для розмінування власного виробництва

19:49 Стало відомо, коли зустрінуться Зеленський і Байден

19:35 Гравець збірної Чехії розкритикував тих, хто пускав уболівальників України на стадіон

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже