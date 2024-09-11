У Києві знайшли підлітка, який жбурнув страйубольну гранату

Підліток, який підірвав страйкбольну гранату. Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці встановили, що страйкбольну гранату на футбольний майданчик у Солом’янському районі кинув 16-річний юнак. Він пояснив, що хотів пожартувати і налякати присутніх.

Про це повідомили в поліції Києва у середу, 11 вересня.

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Правоохоронці отримали інформацію про вибух на стадіоні в Солом’янському районі учора, 10 вересня, близько 19:30. Прибувши на місце події, полісмени встановили, що спрацювала страйкбольна граната.

На щастя, обійшлось без постраждалих. До медиків звернувся лише 17-річний хлопець із гострою реакцією на стрес.

Хто і навіщо кинув гранату

Співробітникам поліції вдалося з'ясувати, що до вчинення правопорушення причетний 16-річний підліток, який проживає неподалік місця події.



З'ясувалось, що юнак, перебуваючи на спортивному майданчику серед значного скупчення дітей, привів у дію імітаційний боєприпас, який придбав місяць тому. Він кинув його на землю, внаслідок чого той вибухнув.

Свої дії хлопець пояснив тим, що хотів пожартувати та налякати інших.

Наразі з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження щодо хуліганства.

Винуватцю події загрожує до п’яти років обмеження волі.