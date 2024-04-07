В Киеве приостановили движение фуникулера — в соцсетях пишут об убийстве
В Киеве на фуникулере в воскресенье, 7 апреля, произошел несчастный случай. Один из пассажиров скончался из-за ран, которые были нанесенные разбитым стеклом в транспорте.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Смерть на фуникулере 7 апреля
По данным пользователей соцсетей, на столичном Подоле на фуникулере один из пассажиров разбил стекло, взял его и порезал другому горло.
Потерпевший скончался на месте от потери крови, туда прибыли правоохранители и скорая помощь. Известно, что нападавшего якобы задержали.
Также в Telegram-каналах предполагаются версии, что погибший парень сам натолкнулся на стекло.
В Киевпасстрансе заявили, что движение фуникулера приостановлено из-за хулиганского случая. А на месте работает полиция.
Отметим, что правоохранители официально не комментировали инцидент.
Напомним, в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области двое мужчин убили несовершеннолетнего. Они пытались скрыть преступление, спрятав тело парня в поле.
Также мы писали, что в Одесской области нашли убитую женщину с ребенком. Пока известно, что преступник уже задержан, с ним работают правоохранители.
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