В Киеве приостановили движение фуникулера — в соцсетях пишут об убийстве

Скорая помощь на месте происшествия. Фото: соцсети

В Киеве на фуникулере в воскресенье, 7 апреля, произошел несчастный случай. Один из пассажиров скончался из-за ран, которые были нанесенные разбитым стеклом в транспорте.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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По данным пользователей соцсетей, на столичном Подоле на фуникулере один из пассажиров разбил стекло, взял его и порезал другому горло.

Погибший парень. Фото: соцсети

Потерпевший скончался на месте от потери крови, туда прибыли правоохранители и скорая помощь. Известно, что нападавшего якобы задержали.

Полиция на месте происшествия. Фото: соцсети

Также в Telegram-каналах предполагаются версии, что погибший парень сам натолкнулся на стекло.

В Киевпасстрансе заявили, что движение фуникулера приостановлено из-за хулиганского случая. А на месте работает полиция.

Скриншот поста Киевпастранс

Отметим, что правоохранители официально не комментировали инцидент.

Напомним, в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области двое мужчин убили несовершеннолетнего. Они пытались скрыть преступление, спрятав тело парня в поле.

Также мы писали, что в Одесской области нашли убитую женщину с ребенком. Пока известно, что преступник уже задержан, с ним работают правоохранители.