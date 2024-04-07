У Києві призупинили рух фунікулера — у соцмережах пишуть про вбивство
У Києві на фунікулері в неділю, 7 квітня, стався нещасний випадок. Один із пасажирів помер через рани, спричинені розбитим склом в транспорті.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Смерть на фунікулері 7 квітня
За даними користувачів соцмереж, на столичному Подолі, на фунікулері один із пасажирів розбив скло, взяв його та порізав іншому горло.
Потерпілий помер на місці від втрати крові, туди прибули правоохоронці та швидка допомога. Відомо, що нападника нібито затримали.
Також в Telegram-каналах припускаються версії, що загиблий хлопець сам наштовхнувся на скло.
В Київпастрансі заявили, що рух фунікулера призупинено через хуліганський випадок. А на місці працює поліція.
Зазначимо, що правоохоронці наразі офіційно не коментували інцидент.
Нагадаємо, у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області двоє чоловіків вбили неповнолітнього. Вони намагалися приховати злочин, заховавши тіло хлопця в полі.
Також ми писали, що на Одещині знайшли вбиту жінку з дитиною. Наразі відомо, що злочинця вже затримано, з ним працюють правоохоронці.
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