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У Києві призупинили рух фунікулера — у соцмережах пишуть про вбивство

7 квітня 2024 22:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві призупинили рух фунікулера — у соцмережах пишуть про вбивство
Швидка допомога на місці події. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві на фунікулері в неділю, 7 квітня, стався нещасний випадок. Один із пасажирів помер через рани, спричинені розбитим склом в транспорті.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Смерть на фунікулері 7 квітня

За даними користувачів соцмереж, на столичному Подолі, на фунікулері один із пасажирів розбив скло, взяв його та порізав іншому горло.

вбиство на фунікулері 7 квітня
Загиблий хлопець. Фото: соцмережі

Потерпілий помер на місці від втрати крові, туди прибули правоохоронці та швидка допомога. Відомо, що нападника нібито затримали.

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Поліція на місці події. Фото: соцмережі

Також в Telegram-каналах припускаються версії, що загиблий хлопець сам наштовхнувся на скло.

В Київпастрансі заявили, що рух фунікулера призупинено через хуліганський випадок. А на місці працює поліція.

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Скриншот допису Київпастранс

Зазначимо, що правоохоронці наразі офіційно не коментували інцидент.

Нагадаємо, у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області двоє чоловіків вбили неповнолітнього. Вони намагалися приховати злочин, заховавши тіло хлопця в полі.

Також ми писали, що на Одещині знайшли вбиту жінку з дитиною. Наразі відомо, що злочинця вже затримано, з ним працюють правоохоронці.

Київ
вбивство
поліція
нещасний випадок
загибель

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