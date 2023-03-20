В Киеве продлили время продажи алкоголя: детали
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что начиная с 27 марта, в Киеве продажа алкоголя в магазинах и торговых сетях будет разрешена с 11:00 до 21:00. Это решение принято Советом обороны города Киева с целью помочь местному бизнесу и увеличить поступления в государственный и местный бюджеты, а также предотвратить нелегальную торговлю алкогольной продукцией.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
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Продажа алкоголя
"Совет обороны города Киева принял решение о продлении временного промежутка, когда можно продавать алкоголь в магазинах и торговых сетях. Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты, предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции", – отметил Николай Поворозник.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил об уменьшении комендантского часа в столице с 26 марта: он будет длиться с 00:00 до 05:00. Наземный общественный транспорт и метро также будут работать на час дольше в соответствии с графиком комендантского часа.
Напомним, что с 1 марта, в Одесской области изменено время комендантского часа. В связи с этим алкоголь в регионе разрешили продавать до 22:00.