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У Києві продовжили час продажу алкоголю: деталі

20 березня 2023 17:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Дівчина обирає алкоголь
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що починаючи з 27 березня, у Києві продаж алкоголю в магазинах та торгових мережах буде дозволено з 11:00 до 21:00. Це рішення ухвалено Радою оборони міста Києва з метою допомогти місцевому бізнесу та збільшити надходження до державного та місцевого бюджетів, а також запобігти нелегальній торгівлі алкогольною продукцією.

Про це пише пресслужба КМДА.

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Продаж алкоголю

"Рада оборони міста Києва прийняла рішення про продовження тимчасового проміжку, коли можна продавати алкоголь у магазинах і торгових мережах. Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів, запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції", — зазначив Микола Поворозник.

Раніше мер Києва Віталій Кличко оголосив про зменшення комендантської години у столиці з 26 березня: вона триватиме з 00:00 до 05:00. Наземний громадський транспорт та метро також працюватимуть на годину довше відповідно до графіка комендантської години.

Нагадаємо, що з 1 березня, на Одещині змінено час комендантської години. У зв'язку із цим алкоголь у регіоні дозволили продавати до 22:00.

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