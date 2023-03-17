В Киеве изменят комендантский час

Киевляне ранее обратились к власти с петицией по поводу сокращения комендантского часа

В Киеве с 26 марта планируют сократить комендантский час. Он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Что известно

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что в настоящее время продолжается процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве.

Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, она продлится с 00:00 до 05:00 каждый день.

Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства и созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время работы.

Дискуссия о продолжительности комендантского часа в Киеве

Городские власти регулярно рассматривали вопросы комендантского часа: прорабатывали совместно с командованием Группировки сил и средств обороны Киева, получили многочисленные ходатайства.

КМВА видела общественный запрос относительно сокращения — петиции, обращения частных предприятий, государственных учреждений и жителей столицы.

"Также постоянно и методично внедрялись новые меры безопасности, которые позволили бы сократить период комендантского часа. Уменьшение комендантского часа согласовывается с целью улучшения логистического обеспечения в Киеве, содействия устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом", — говорится в сообщении.

КМВА обещает учесть все гарантии безопасности населения, обеспечение организации стабильной жизнедеятельности Киева и содействие выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи.

При этом, как отмечают в администрации, если возникнут основания, то меры безопасности могут быть усилены. Продолжительность комендантского часа также может быть увеличена.

Какие ограничения действуют во время комендантского часа

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного.

Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

Напомним, ранее киевляне подписали петицию о сокращении продолжительности комендантского часа в столице, чтобы люди могли добраться домой после работы. Петиция набрала необходимые 6 тысяч подписей. Ее автор предложил сократить комендантский час, который продолжается с 23:00 до 05:00, до 00:00 до 05:00.

Фото: Новини.Live