В Киеве продолжают греметь взрывы — атака БПЛА продолжается
Взрывы в Киеве сейчас, 18 ноября, продолжают раздаваться из-за атаки вражеских беспилотников. По официальной информации, украинские военные охотятся за целыми врагами — работает ПВО вблизи столицы. Воздушная тревога в областях, в том числе и в Киевской, продолжается, раньше в области тоже работала ПВО.
О работе ПВО вблизи Киева сообщает глава КМВА Сергей Попко .
Обновлено 00:03. СМИ сообщают о взрывах в Киеве, которые, вероятно, являются результатом сбития беспилотников.
Обновлено 00:19. В КМВА подтвердили работу сил ПВО возле Киева. Там отметили, что угроза беспилотников для столицы сохраняется.
Тем временем, в Украине продолжается воздушная тревога, которая распространилась на Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.
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