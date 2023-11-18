В Киеве продолжают греметь взрывы — атака БПЛА продолжается

Дым поднимается после взрыва в городе. Фото:

Взрывы в Киеве сейчас, 18 ноября, продолжают раздаваться из-за атаки вражеских беспилотников. По официальной информации, украинские военные охотятся за целыми врагами — работает ПВО вблизи столицы. Воздушная тревога в областях, в том числе и в Киевской, продолжается, раньше в области тоже работала ПВО.

О работе ПВО вблизи Киева сообщает глава КМВА Сергей Попко .

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Обновлено 00:03. СМИ сообщают о взрывах в Киеве, которые, вероятно, являются результатом сбития беспилотников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киев Телеграммный"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Телеграммная служба новостей - Украина"

Обновлено 00:19. В КМВА подтвердили работу сил ПВО возле Киева. Там отметили, что угроза беспилотников для столицы сохраняется.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы КМВА Сергея Попка

Тем временем, в Украине продолжается воздушная тревога, которая распространилась на Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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