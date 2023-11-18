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У Києві продовжують гриміти вибухи — атака БпЛА триває

18 листопада 2023 23:59
оновлено: 00:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Києві зараз 18 листопада — атака БпЛА триває
Дим підіймається після вибуху в місті. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Києві зараз, 18 листопада, продовжують лунати через атаку ворожих безпілотників. За офіційною інформацією, українські військові полюють на цілі ворога — працює ППО поблизу столиці. Повітряна тривога в областях, зокрема й у Київській, триває, раніше в області теж працювала ППО.

Про роботу ППО поблизу Києва повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.

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Оновлено 00:03. ЗМІ повідомляють про вибухи в Києві, які ймовірно є результатом збиття безпілотників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київ Телеграмний"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київ Телеграмний"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Телеграмна служба новин — Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Телеграмна служба новин — Україна"

Оновлено 00:19. У КМВА підтвердили роботу сил ППО біля Києва. Там зазначили, що загроза безпілотників для столиці зберігається.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника КМВА Сергія Попка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника КМВА Сергія Попка

Тим часом в Україні продовжується повітряна тривога, яка поширилась на Харківську,  Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 19 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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