Вибухи в Києві зараз 18 листопада — атака БпЛА триває

У Києві продовжують гриміти вибухи — атака БпЛА триває
Вибухи в Києві зараз, 18 листопада, продовжують лунати через атаку ворожих безпілотників. За офіційною інформацією, українські військові полюють на цілі ворога — працює ППО поблизу столиці. Повітряна тривога в областях, зокрема й у Київській, триває, раніше в області теж працювала ППО.
Про роботу ППО поблизу Києва повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.
Оновлено 00:03. ЗМІ повідомляють про вибухи в Києві, які ймовірно є результатом збиття безпілотників.
Оновлено 00:19. У КМВА підтвердили роботу сил ППО біля Києва. Там зазначили, що загроза безпілотників для столиці зберігається.
Тим часом в Україні продовжується повітряна тривога, яка поширилась на Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.
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