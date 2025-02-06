Вечерние взрывы в Киеве 6 февраля 2025 года — что известно об обстреле

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: vechirniy.kyiv.ua

Повторные взрывы прогремели в Киеве сейчас, поздно вечером в четверг, 6 февраля. В столице продолжается воздушная тревога.

В КГВА сообщили о работе ПВО.

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Скриншот сообщения КГВА

Что известно о взрывах в Киеве поздно вечером 6 февраля

Воздушная тревога в столице продолжается уже более часа. Ее объявили в 21:53 из-за угрозы применения ударных БпЛА. В 23:03 в КГВА отметили, что в Киеве работает ПВО, и призвали всех, кто находится в городе, оставаться в укрытиях.

Городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что ПВО работает на левом берегу столицы.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Где еще объявили воздушную тревогу поздно вечером 6 февраля

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:09 6 февраля

По состоянию на 23:09 воздушная тревога, кроме Киева, продолжается в десяти областях: Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской.

Напомним, вскоре после объявления воздушной тревоги в Киеве вечером 6 февраля также были слышны взрывы. Перед тем как они прозвучали, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о БпЛА в направлении столицы.

Также мы сообщали, что днем 6 февраля прогремели взрывы в Херсоне. Это произошло во время масштабной воздушной тревоги, которую объявляли по всей Украине из-за угрозы применения баллистического вооружения.