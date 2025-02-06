Вибухи в Києві 6 лютого - що відомо

Робота ППО у Києві. Ілюстративне фото: Reuters

У Києві увечері в четвер, 6 лютого, лунають вибухи. Працюють Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Київ 6 лютого

Пресслужба КМВА повідомляла, що повітряна тривога у Києві оголошена через загрозу атаки ударних БпЛА.

Скриншот допису КМВА

Водночас Повітряні сили попереджали про рух дронів у Києва та області.

"БпЛА повз Бровари у бік столиці. Декілька груп через північ області у напрямку Житомирщини", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 22:40 повітряна тривога оголошена у більшій частині областей України: на сході, півдні, центрі та півночі.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на столицю 4 лютого було зафіксовано пошкодження на кількох цивільних об'єктах.

Також нещодавно у КМВА повідомили про наслідки російських атак на Київ у січні 2025 року та назвали кількість жертв.