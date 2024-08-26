Повторные взрывы в Киеве 26 августа - в небе российские ракеты

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Повторные взрывы в Киеве прогремели утром 26 августа. Россияне атакуют столицу и область ракетами.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и воздушные силы.

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Повторные взрывы у Киева 26 августа

Обновлено 09:14. Сейчас большинство киевлян пережидают российскую атаку в метро. По данным Новини.LIVE там негде протолкнуться.

Обновлено 09:13. Корреспонденты Суспільного сообщили о повторных взрывах в Киеве и Львове.

Россияне продолжают атаковать Киев крылатыми ракетами. Местные паблики сообщают о повторных взрывах, Воздушные силы о пусках ракет на столицу с разных направлений.

Скриншот сообщения ПС

Скриншот сообщения ПС

Скриншот сообщения мониторинговых каналов

Также ПС сообщили о взлете дополнительных российских самолетов. С аэродрома "Саваслейка" слетел МиГ-31К.

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