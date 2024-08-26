Обстрелы Киева 26 августа - в нескольких районах города исчезла вода и свет

Обстрелы

В нескольких районах Киева и области в результате российских обстрелов в понедельник утром 26 августа пропала вода и свет. Россияне продолжают нанесить удары по украинским городам.

Об этом сообщают местные паблики.

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Проблемы со светом в Киеве

Обновлено 08:56. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по данным специалистов, отсутствие электроэнергии в столице связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети.

Скриншот сообщения Кличко

По данным местных пабликов, сегодня утром Россия атаковала Киев и область, в частности ТЭЦ. Поэтому в части города нет света и есть проблемы с поставкой воды.

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