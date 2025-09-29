Взрывы в Киеве 29 сентября - что известно

Взрыв во время атаки дронов. Фото иллюстративное: Reuters

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Столицу атакуют дроны.

Об этом сообщают местные паблики и пресс-служба КГВА в понедельник, 29 сентября.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

В Киеве работает ПВО

В КГВА отметили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы.

"Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", — призывают граждан.

В ряде северных и восточных областей по состоянию на 18:50 объявлена воздушная тревога.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 29 сентября оккупанты атаковали Днепропетровскую область, где ранили людей.

Всего в ночь на 29 сентября РФ запустила по Украине 32 ударных БпЛА.