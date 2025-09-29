Взрывы в Киеве 29 сентября - что известно

В Киеве прогремели взрывы — что известно
Дата публикации 29 сентября 2025 18:50
Взрыв во время атаки дронов. Фото иллюстративное: Reuters
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Столицу атакуют дроны.
Об этом сообщают местные паблики и пресс-служба КГВА в понедельник, 29 сентября.
В Киеве работает ПВО
В КГВА отметили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы.
"Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", — призывают граждан.
В ряде северных и восточных областей по состоянию на 18:50 объявлена воздушная тревога.
Напомним, 29 сентября оккупанты атаковали Днепропетровскую область, где ранили людей.
Всего в ночь на 29 сентября РФ запустила по Украине 32 ударных БпЛА.
