Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прогремели взрывы — что известно

В Киеве прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 18:50
Взрывы в Киеве 29 сентября - что известно
Взрыв во время атаки дронов. Фото иллюстративное: Reuters

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Столицу атакуют дроны.

Об этом сообщают местные паблики и пресс-служба КГВА в понедельник, 29 сентября.

Реклама
Читайте также:
вибух
Сообщение КГВА. Фото: скриншот

В Киеве работает ПВО

В КГВА отметили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы.

"Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", — призывают граждан.

В ряде северных и восточных областей по состоянию на 18:50 объявлена воздушная тревога.

карта
Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 29 сентября оккупанты атаковали Днепропетровскую область, где ранили людей.

Всего в ночь на 29 сентября РФ запустила по Украине 32 ударных БпЛА.

Киев взрыв оккупанты война в Украине КМВА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации