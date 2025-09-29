Видео
Україна
Удар по Киеву — как выглядит дом, где было попадание

Удар по Киеву — как выглядит дом, где было попадание

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 14:07
Обстрел Киева 28 сентября — как выглядит дом в Соломенском районе
Последствия удара по Соломенскому району Киева. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 28 сентября нанесли комбинированный удар по Киеву. Армия РФ попала в жилой дом в Соломенском районе столицы.

Новини.LIVE сообщают, как выглядит поврежденный дом сейчас.

Обстрел Киева 28 сентября

Дом, по которому ударили россияне, получил сильные повреждения. Известно, что в результате вражеской атаки в Киеве погибли четыре человека, среди которых 12-летняя девочка.

Обстріл Києва 28 вересня
Игрушки возле дома, по которому ударила Россия. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 28 вересня
Цветы возле дома, по которому ударила Россия. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 28 вересня
Цветы возле дома, по которому ударила Россия. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 28 вересня
Последствия удара по Соломенскому району Киева. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 28 вересня
Последствия удара по Соломенскому району Киева. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 28 вересня
Последствия удара по Соломенскому району Киева. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, еще 14 человек получили ранения. В доме частично обвалились перекрытия, и спасатели в течение целого дня разбирали завалы.

Напомним, в результате российского удара в Киеве повреждено посольство Польши в Украине. Снаряд упал на крышу дипломатического ведомства.

Кроме того, захватчики повредили Институт кардиологии в Соломенском районе. В здании погибли два человека.

Киев обстрелы ракеты дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
