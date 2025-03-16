Акция Free Azov в Киеве 16 марта — фоторепортаж

В Киеве прошла акция Free Azov — фоторепортаж
В воскресенье, 16 марта, в центре Киева прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Родственники, друзья и неравнодушные граждане собрались возле Национальной оперы, чтобы в очередной раз напомнить о защитниках, которые до сих пор находятся в плену российских оккупантов.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Акция Free Azov в Киеве
Участники акции Free Azov призвали активизировать усилия для возвращения украинских воинов домой. На акции звучали лозунги с требованием справедливости и немедленного освобождения всех, кто оказался в неволе.
Подобные мероприятия проходят в Киеве и других городах Украины регулярно, ведь вопрос освобождения военнопленных остается одной из ключевых гуманитарных проблем во время войны.
Напомним, 11 марта в Киеве тоже проходила акция в поддержку военнопленных.
Также мы писали, что за три года войны был проведен 61 обмен пленными.
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