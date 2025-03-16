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В Киеве прошла акция Free Azov — фоторепортаж

16 марта 2025 13:44
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
Акция Free Azov в Киеве 16 марта — фоторепортаж
Участники акции Free Azov возле Национальной оперы в Киеве. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

В воскресенье, 16 марта, в центре Киева прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Родственники, друзья и неравнодушные граждане собрались возле Национальной оперы, чтобы в очередной раз напомнить о защитниках, которые до сих пор находятся в плену российских оккупантов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Акция Free Azov в Киеве

Участники акции Free Azov призвали активизировать усилия для возвращения украинских воинов домой. На акции звучали лозунги с требованием справедливости и немедленного освобождения всех, кто оказался в неволе.

Подобные мероприятия проходят в Киеве и других городах Украины регулярно, ведь вопрос освобождения военнопленных остается одной из ключевых гуманитарных проблем во время войны.

Акція на підтримку воїнів у полоні
Девушка держит плакат на акции. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE
Мітинг у Києві
Участники акции. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE
Free Azov
Мужчины вышли на акцию Free Azov. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE
Акція у Києві
Женщины на акции призывают вернуть пленных военных домой. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE
Акція на підримку військовополонених
Акция в поддержку военнопленных возле Национальной оперы. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Молодые люди на акции. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE

Напомним, 11 марта в Киеве тоже проходила акция в поддержку военнопленных.

Также мы писали, что за три года войны был проведен 61 обмен пленными.

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