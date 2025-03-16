Акция Free Azov в Киеве 16 марта — фоторепортаж

Участники акции Free Azov возле Национальной оперы в Киеве. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE

В воскресенье, 16 марта, в центре Киева прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Родственники, друзья и неравнодушные граждане собрались возле Национальной оперы, чтобы в очередной раз напомнить о защитниках, которые до сих пор находятся в плену российских оккупантов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Акция Free Azov в Киеве

Участники акции Free Azov призвали активизировать усилия для возвращения украинских воинов домой. На акции звучали лозунги с требованием справедливости и немедленного освобождения всех, кто оказался в неволе.

Подобные мероприятия проходят в Киеве и других городах Украины регулярно, ведь вопрос освобождения военнопленных остается одной из ключевых гуманитарных проблем во время войны.

Девушка держит плакат на акции. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE

Участники акции. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE

Мужчины вышли на акцию Free Azov. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE

Женщины на акции призывают вернуть пленных военных домой. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных возле Национальной оперы. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE

Молодые люди на акции. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE

Напомним, 11 марта в Киеве тоже проходила акция в поддержку военнопленных.

Также мы писали, что за три года войны был проведен 61 обмен пленными.