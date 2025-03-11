Акція підтримки військовополонених у Києві — фоторепортаж

У Києві пройшла акція на підтримку полонених "азовців" — фото
У Києві 11 березня небайдужі влаштували мирну акцію, вимагаючи повернення бійців "Азову" з полону РФ. Станом на зараз Росія утримує понад 900 "азовців".
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція підтримки полонених "азовців" в Києві
Акція має назву "День полону — рік життя. Ніч полону — вічність. Поверніть НГУ 3057 "Азов".
Учасники цього мітингу пройшли Бессарабською площею до КМДА. З прапорами бригади, плакатами та українською символікою вони закликають повернути оборонців додому.
Зазначимо, Росія утримує в полоні понад 900 "азовців".
Нагадаємо, 13 березня, у Києві відбудеться акція на підтримку полонених, що обороняли Маріуполь. Вони перебувають в російській неволі з 2022 року.
Також ми писали, що 6 березня під посольством США в Києві відбулася акція на підтримку полонених. Її організували родичі українських військовополонених та небайдужі кияни.
Читайте Новини.LIVE!