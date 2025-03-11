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У Києві пройшла акція на підтримку полонених "азовців" — фото

11 березня 2025 11:37
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Акція підтримки військовополонених у Києві — фоторепортаж
Акція підтримки полонених "азовців" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

У Києві 11 березня небайдужі влаштували мирну акцію, вимагаючи повернення бійців "Азову" з полону РФ. Станом на зараз Росія утримує понад 900 "азовців".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Акція підтримки полонених "азовців" в Києві

Акція має назву "День полону — рік життя. Ніч полону — вічність. Поверніть НГУ 3057 "Азов".

акція підтримки полонених азовців в Києві
Акція підтримки полонених "азовців" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
бійці Азову в полоні
Акція підтримки полонених "азовців" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
підтримка полонених азовців
Акція підтримки полонених "азовців" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
українські військові в полоні
Акція підтримки полонених "азовців" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
акція підтримки полонених азовців в Києві
Акція підтримки полонених "азовців" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Акція підтримки полонених "азовців" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
азовці в полоні
Акція підтримки полонених "азовців" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Акція підтримки полонених "азовців" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Учасники цього мітингу пройшли Бессарабською площею до КМДА. З прапорами бригади, плакатами та українською символікою вони закликають повернути оборонців додому. 

Зазначимо, Росія утримує в полоні понад 900 "азовців".

Нагадаємо, 13 березня, у Києві відбудеться акція на підтримку полонених, що обороняли Маріуполь. Вони перебувають в російській неволі з 2022 року. 

Також ми писали, що 6 березня під посольством США в Києві відбулася акція на підтримку полонених. Її організували родичі українських військовополонених та небайдужі кияни.

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