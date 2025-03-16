Акція Free Azov у Києві 16 березня — фоторепортаж

Учасники акції Free Azov біля Національної опери у Києві. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

У неділю, 16 березня, в центрі Києва пройшла акція на підтримку українських військовополонених. Родичі, друзі та небайдужі громадяни зібралися біля Національної опери, аби вкотре нагадати про захисників, які досі перебувають у полоні російських окупантів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція Free Azov у Києві

Учасники акції Free Azov закликали активізувати зусилля задля повернення українських воїнів додому. На акції лунали гасла із вимогою справедливості та негайного звільнення всіх, хто опинився в неволі.

Подібні заходи відбуваються в Києві та інших містах Ураїни регулярно, адже питання визволення військовополонених залишається однією з ключових гуманітарних проблем під час війни.

Дівчина тримає плакат на акції. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

Учасники акції. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

Чоловіки вийшли на акцію Free Azov. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

Жінки на акції закликають повернути полонених військових додому. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених біля Національної опери. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

Молоді люди на акції. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

Нагадаємо, 11 березня у Києві теж проходила акція на підтримку військовополонених.

Також ми писали, що за три роки війни було проведено 61 обмін полоненими.