Акція Free Azov у Києві 16 березня — фоторепортаж

У Києві пройшла акція Free Azov — фоторепортаж
У неділю, 16 березня, в центрі Києва пройшла акція на підтримку українських військовополонених. Родичі, друзі та небайдужі громадяни зібралися біля Національної опери, аби вкотре нагадати про захисників, які досі перебувають у полоні російських окупантів.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Акція Free Azov у Києві
Учасники акції Free Azov закликали активізувати зусилля задля повернення українських воїнів додому. На акції лунали гасла із вимогою справедливості та негайного звільнення всіх, хто опинився в неволі.
Подібні заходи відбуваються в Києві та інших містах Ураїни регулярно, адже питання визволення військовополонених залишається однією з ключових гуманітарних проблем під час війни.
Нагадаємо, 11 березня у Києві теж проходила акція на підтримку військовополонених.
Також ми писали, що за три роки війни було проведено 61 обмін полоненими.
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