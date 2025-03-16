Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві пройшла акція Free Azov — фоторепортаж arrow

У Києві пройшла акція Free Azov — фоторепортаж

16 березня 2025 13:44
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка
Акція Free Azov у Києві 16 березня — фоторепортаж
Учасники акції Free Azov біля Національної опери у Києві. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка

У неділю, 16 березня, в центрі Києва пройшла акція на підтримку українських військовополонених. Родичі, друзі та небайдужі громадяни зібралися біля Національної опери, аби вкотре нагадати про захисників, які досі перебувають у полоні російських окупантів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція Free Azov у Києві

Учасники акції Free Azov закликали активізувати зусилля задля повернення українських воїнів додому. На акції лунали гасла із вимогою справедливості та негайного звільнення всіх, хто опинився в неволі.

Подібні заходи відбуваються в Києві та інших містах Ураїни регулярно, адже питання визволення військовополонених залишається однією з ключових гуманітарних проблем під час війни.

Акція на підтримку воїнів у полоні
Дівчина тримає плакат на акції. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE
Мітинг у Києві
Учасники акції. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE
Free Azov
Чоловіки вийшли на акцію Free Azov. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE
Акція у Києві
Жінки на акції закликають повернути полонених військових додому. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE
Акція на підримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених біля Національної опери. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Молоді люди на акції. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

Нагадаємо, 11 березня у Києві теж проходила акція на підтримку військовополонених.

Також ми писали, що за три роки війни було проведено 61 обмін полоненими.

Київ українці Україна акція полонені війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама