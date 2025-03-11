Акция поддержки военнопленных в Киеве — фоторепортаж

В Киеве прошла акция в поддержку пленных "азовцев" — фото
В Киеве 11 марта неравнодушные устроили мирную акцию, требуя возвращения бойцов "Азова" из плена РФ. По состоянию на сейчас Россия удерживает более 900 "азовцев".
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция поддержки пленных "азовцев" в Киеве
Акция называется "День плена — год жизни. Ночь плена — вечность. Верните НГУ 3057 "Азов".
Участники этого митинга прошли по Бессарабской площади к КГГА. С флагами бригады, плакатами и украинской символикой они призывают вернуть защитников домой.
Отметим, Россия удерживает в плену более 900 "азовцев".
Напомним, 13 марта, в Киеве состоится акция в поддержку пленных, оборонявших Мариуполь. Они находятся в российской неволе с 2022 года.
Также мы писали, что 6 марта под посольством США в Киеве состоялась акция в поддержку пленных. Ее организовали родственники украинских военнопленных и неравнодушные киевляне.
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