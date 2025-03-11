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В Киеве прошла акция в поддержку пленных "азовцев" — фото

11 марта 2025 11:37
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Акция поддержки военнопленных в Киеве — фоторепортаж
Акция поддержки пленных "азовцев" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В Киеве 11 марта неравнодушные устроили мирную акцию, требуя возвращения бойцов "Азова" из плена РФ. По состоянию на сейчас Россия удерживает более 900 "азовцев".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция поддержки пленных "азовцев" в Киеве

Акция называется "День плена — год жизни. Ночь плена — вечность. Верните НГУ 3057 "Азов".

акція підтримки полонених азовців в Києві
Акция поддержки пленных "азовцев" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
бійці Азову в полоні
Акция поддержки пленных "азовцев" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
підтримка полонених азовців
Акция поддержки пленных "азовцев" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
українські військові в полоні
Акция поддержки пленных "азовцев" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
акція підтримки полонених азовців в Києві
Акция поддержки пленных "азовцев" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Акция поддержки пленных "азовцев" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новости.LIVE
азовці в полоні
Акция поддержки пленных "азовцев" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Акция поддержки пленных "азовцев" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Участники этого митинга прошли по Бессарабской площади к КГГА. С флагами бригады, плакатами и украинской символикой они призывают вернуть защитников домой.

Отметим, Россия удерживает в плену более 900 "азовцев".

Напомним, 13 марта, в Киеве состоится акция в поддержку пленных, оборонявших Мариуполь. Они находятся в российской неволе с 2022 года.

Также мы писали, что 6 марта под посольством США в Киеве состоялась акция в поддержку пленных. Ее организовали родственники украинских военнопленных и неравнодушные киевляне.

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