Акция FreeAzov в Киеве 6 октября — что известно

В Киеве проходит акция Free Azov. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 6 октября прошла акция в поддержку военнопленных из полка "Азов". Светлана, жена одного из украинских военнопленных, рассказала о своем 30-секундном звонке с мужем, который уже почти два года находится в плену.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE, находившаяся на месте событий в воскресенье, 6 октября.

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В Киеве 6 октября проходит очередная акцию в поддержку военнопленных из полка "Азов".

Акция-напоминание о военнопленных в Киеве 6 октября. Фото: Новини.LIVE

Своей историей поделилась Светлана, жена одного из украинских военных, который находится в российском плену уже почти два года.

"Он попал в плен в декабре 2022 года. Мы ждем, мы боремся и надеемся, что будет больше обменов и будет большее количество освобожденных. Каждый раз ты с надеждой хочешь увидеть ту самую фамилию, но, к сожалению, пока нет", — сказала женщина.

Она рассказала, что за это время смогла поговорить с мужем только один раз, через 30-секундный телефонный звонок в первые дни его плена.

"Он добровольно пошел воевать в июне 2022 года, прошел обучение в Великобритании, после чего его отправили на Луганское направление. Так случилось, что попал в плен. Один раз за два года мы созвонились на 30 секунд, где он успел сказать, что в плену и с ним все хорошо", — поделилась своей историей жена украинского военнопленного.

По ее словам, каждый обмен пленными дает надежду на возвращение мужа, однако пока он остается в колонии, где его удерживают с декабря 2022 года.

Комментарий военного медика

В то же время одна из военнослужащих, боевой медик Елена Рыж, рассказала о плачевном состоянии некоторых российских военнопленных, которых украинские военные захватывают в тыловых боях. По ее словам, некоторые из россиян настолько худые, что у них только "кости и кожа".

"Те люди, с которыми мы воюем напрямую, это больше мусор, который выбрасывают. Те мужчины, когда попадают в украинский плен, рассказывают, что они едят раз в трое суток и пьют воду из луж. И это правда", — отметила военная.

Военный медик добавила, что это не означает плохой уровень обеспечения на всех участках фронта, ведь артиллерия и дроны российских сил работают очень качественно.

"Это не значит, что на всей линии фронта такие (пехотинцы. — Ред). Их артиллерия и дроны работают очень качественно — это значит, что там опытные военные, которые знают, как вести бой. Против них очень трудно", — подчеркнула Рыж.

Напомним, 5 октября в Киеве прошел благотворительный забег, посвященный памяти погибших бойцов Третьей штурмовой бригады. Собранные средства будут переданы на нужды защитников.

Также мы писали о том, что в Варшаве украинцы собрались вместе, чтобы напомнить миру, что тысячи наших соотечественников до сих пор страдают в российском плену. Там прошла акция "Возвращение домой" в поддержку украинских военнопленных.