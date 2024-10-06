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У Києві пройшла акція на підтримку військовополонених "Азову" — відео

6 жовтня 2024 17:03
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Акція FreeAzov у Києві 6 жовтня — що відомо
У Києві проходить акція Free Azov. Фото: Новини.LIVE
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Києві 6 жовтня відбулася акція на підтримку військовополонених з полку "Азов". Світлана, дружина одного з українських військовополонених, розповіла про свій 30-секундний дзвінок із чоловіком, який уже майже два роки перебуває в російському полоні.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE, яка перебувала на місці подій у неділю, 6 жовтня.

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У Києві 6 жовтня проходить чергова акцію на підтримку військовополонених з полку "Азов".

акція в підтримку військовполонених у Києві
Акція-нагадування про військовополонених у Києві 6 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Своєю історією поділилася Світлана, дружина одного з українських військових, який перебуває у російському полоні вже майже два роки. 

"Він потрапив у полон у грудні 2022 року. Ми чекаємо, ми боремося і сподіваємося, що буде більше обмінів і буде більша кількість звільнених. Кожного разу ти з надією хочеш побачити те саме прізвище, але, на жаль, поки ні", — сказала жінка.

Вона розповіла, що за цей час змогла поговорити з чоловіком лише один раз, через 30-секундний телефонний дзвінок у перші дні його полону.

"Він добровільно пішов воювати у червні 2022 року, пройшов навчання у Великій Британії, після чого його відправили на Луганський напрямок. Так сталося, що потрапив у полон. Один раз за два роки ми зідзвонилися на 30 секунд, де він встигнув сказати, що у полоні і з ним все добре", — поділилася своєю історією дружина українського військовополоненого.

За її словами, кожен обмін полоненими дає надію на повернення чоловіка, проте поки що він залишається в колонії, де його утримують з грудня 2022 року.

Коментар військового медика 

Водночас одна з військовослужбовиць, бойовий медик Олена Риж, розповіла про жалюгідний стан деяких російських військовополонених, яких українські військові захоплюють у тилових боях. За її словами, деякі з росіян настільки худі, що в них лише "кістки та шкіра".

​"Ті люди, з якими ми воюємо напряму, це більше сміття, яке викидають. Ті чоловіки, коли потрапляють в українській полон, розповідають, що вони їдять раз на три доби та п'ють воду з калюж. І це правда", — зазначила військова.

Військовий медик додала,  що це не означає поганий рівень забезпечення на всіх ділянках фронту, адже артилерія та дрони російських сил працюють дуже якісно.

"Це не означає, що на всій лінії фронту такі (піхотинці. — Ред). Їхня артилерія та дрони працюють дуже якісно — це значить, що там досвідчені військові, які знають як вести бій. Проти них дуже важко", — підкреслила Риж.

Нагадаємо, 5 жовтня у Києві відбувся благодійний забіг, присвячений пам’яті загиблих бійців Третьої штурмової бригади. Зібрані кошти будуть передані на потреби захисників.

Також ми писали про те, що у Варшаві українці вкотре зібрались разом, аби нагадати світові, що тисячі наших співвітчизників досі страждають у російському полоні. Там відбулася акція "Повернення додому" на підтримку українських військовополонених.

Київ росіяни полонені полк "Азов" війна в Україні війна

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