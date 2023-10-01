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В Киеве прошел благотворительный Марафон Несокрушимости: фоторепортаж Новини.LIVE

1 октября 2023 17:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве прошел благотворительный Марафон Несокрушимости: фоторепортаж Новини.LIVE
Участники благотворительного Марафона Несокрушимости. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 октября, в Киеве состоялся Марафон Несокрушимости. Мероприятие было проведено, чтобы собрать деньги для украинских военных.

Фотокорреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия.

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Марафон Несокрушимости

Старт на дистанции 42 км состоялся в 09:03 после минуты молчания.

Все желающие приняли участие в Марафоне Несокрушимости на Трухановом острове, чтобы собрать средства для ВСУ. Половину суммы регистрационных взносов на дистанции с железной медалью, а также 100% от суммы "с виртуальной медалью", передали платформе UNITED24.

На старт забега пришли также ветераны российско-украинской войны и действующие военные, которые получили тяжелые ранения на фронте и сейчас проходят реабилитацию.

Марафон Несокрушимости в Киеве 1 октября
Марафон Несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Марафон Несокрушимости в Киеве 1 октября
Марафон Несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Марафон Несокрушимости в Киеве 1 октября
Марафон Несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Марафон Несокрушимости в Киеве 1 октября
Марафон Несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Марафон Несокрушимости в Киеве 1 октября
Марафон Несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Марафон Несокрушимости в Киеве 1 октября
Марафон Несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Марафон Несокрушимости в Киеве 1 октября
Марафон Несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Марафон Несокрушимости в Киеве 1 октября
Марафон Несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Марафон Несокрушимости в Киеве 1 октября
Марафон Несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Марафон Несокрушимости в Киеве 1 октября
Марафон Несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, спасатель Владимир Сковородка решил пробежать 100-километровый марафон по Киеву, надев снаряжение пожарного. Таким поступком он хотел показать несокрушимость украинского народа для всего мира.

Также мы писали, в Киеве прошли мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц Украины. На церемонии присутствовали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, послы государств-партнеров, представители высшего военного командования, учащиеся военных лицеев.

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