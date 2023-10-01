В Киеве прошел благотворительный Марафон Несокрушимости: фоторепортаж Новини.LIVE
Сегодня, 1 октября, в Киеве состоялся Марафон Несокрушимости. Мероприятие было проведено, чтобы собрать деньги для украинских военных.
Фотокорреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия.
Марафон Несокрушимости
Старт на дистанции 42 км состоялся в 09:03 после минуты молчания.
Все желающие приняли участие в Марафоне Несокрушимости на Трухановом острове, чтобы собрать средства для ВСУ. Половину суммы регистрационных взносов на дистанции с железной медалью, а также 100% от суммы "с виртуальной медалью", передали платформе UNITED24.
На старт забега пришли также ветераны российско-украинской войны и действующие военные, которые получили тяжелые ранения на фронте и сейчас проходят реабилитацию.
Напомним, спасатель Владимир Сковородка решил пробежать 100-километровый марафон по Киеву, надев снаряжение пожарного. Таким поступком он хотел показать несокрушимость украинского народа для всего мира.
Также мы писали, в Киеве прошли мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц Украины. На церемонии присутствовали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, послы государств-партнеров, представители высшего военного командования, учащиеся военных лицеев.