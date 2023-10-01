У Києві відбувся благодійний Марафон Незламності: фоторепортаж Новини.LIVE

Учасники благодійного Марафону Незламності. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 1 жовтня, у Києві відбувся Марафон Незламності. Захід провели, щоб зібрати гроші для українських військових.

Фотокореспондент Новини.LIVE побував на місці події.

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Марафон Незламності

Старт на дистанції 42 км відбувся о 09:03 після хвилини мовчання.

Усі охочі взяли участь в Марафоні Незломності Трухановим островом, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Половину від суми реєстраційних внесків на дистанції із залізною медаллю, а також 100% від суми "з віртуальною медаллю" передали платформі UNITED24.

На старт забігу прийшли також ветерани російсько-української війни та чинні військові, які отримали важкі поранення на фронті й зараз проходять реабілітацію.

Марафон Незламності у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марафон Незламності у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марафон Незламності у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марафон Незламності у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марафон Незламності у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марафон Незламності у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марафон Незламності у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марафон Незламності у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марафон Незламності у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марафон Незламності у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, рятувальник Володимир Сковородка вирішив пробігти 100-кілометровий марафон Києвом, одягнувши спорядження пожежника. Таким вчинком він хотів показати незламність українського народу для всього світу.

Також ми писали, у Києві відбулися заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. На церемонії були присутні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, посли держав-партнерів, представники вищого військового командування, учні військових ліцеїв.