Марш Равенства в Киеве 14 июня 2025 года — фото

Марш равенства в Киеве. Фоот: Суспільне

В субботу, 14 июня, в центре Киева представители ЛГБТИК+ сообщества провели Марш Равенства. Нынешнее шествие прошло под лозунгом "Вместе за равенство и победу" с акцентом на необходимости принятия законов о легализации гражданских партнерств и защиту от преступлений на почве ненависти.

Об этом сообщает Громадське.

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Марш равенства в Киеве

Из-за военного положения формат мероприятия был ограничен: участие в нем принимали только зарегистрированные участники, маршрут пролегал исключительно по улице Евгения Чикаленко, а безопасность обеспечивала усиленная охрана. Часть улиц в центре города перекрыли, также была временно закрыта станция метро "Театральная".

Военные на Марше равенства. Фото: Громадське

Участники марша держали плакаты с лозунгами: "Наша традиция — это свобода", "Права не дают, права берут", "Бунтуй, люби, права не отдавай".

Участники на Марше равенства. Фото: Общественное

К мероприятию присоединились представители иностранных дипломатических учреждений, в частности посол ЕС Катарина Матернова, посолка Канады Наталья Цмоць, а также дипломаты из других стран. Поддержать участников пришли и украинские публичные деятели, в частности продюсер Владимир Завадюк и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Посол Канады Наталья Цмоц на Марше равенства. Фото: Общественное

Напомним, в Киеве состоялся фестиваль квир-кино Sunny Bunny в кинотеатре "Жовтень".

Также мы писали, что документальный фильм "Королевы радости" режиссера Ольги Гибелинды вошел в номинанты кинофестиваля в Салониках, Греция. Героинями ленты стали украинские дрэг-квин — Дива Монро, Marlen Scandal и Aura.