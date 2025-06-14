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Головна Київ У Києві пройшов Марш Рівності — перший з початку війни

У Києві пройшов Марш Рівності — перший з початку війни

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Дата публікації: 14 червня 2025 13:11
Марш Рівності у Києві 14 червня 2025 — фото
Марш Рівності у Києві. Фоот: Суспільне
Ключові моменти Марш Рівності у Києві

У суботу, 14 червня, в центрі Києва представники ЛГБТІК+ спільноти провели Марш Рівності. Цьогорічна хода пройшла під гаслом "Разом за рівність і перемогу" з акцентом на необхідності ухвалення законів про легалізацію цивільних партнерств та захист від злочинів на ґрунті ненависті.

Про це повідомляє Громадське.

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Марш Рівності у Києві

Через воєнний стан формат заходу був обмежений: участь у ньому брали лише зареєстровані учасники, маршрут пролягав виключно вулицею Євгена Чикаленка, а безпеку забезпечувала посилена охорона. Частину вулиць у центрі міста перекрили, також було тимчасово закрито станцію метро "Театральна".

Марш Рівності ЛГБТ Київ
Військові на Марші Рівності. Фото: Громадське

Учасники маршу тримали плакати з гаслами: "Наша традиція — це свобода", "Права не дають, права беруть", "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

Марш Рівності ЛГБТ Київ
Учасники на Марші Рівності. Фото: Громадське

До заходу долучилися представники іноземних дипломатичних установ, зокрема посол ЄС Катаріна Матернова, посолка Канади Наталка Цмоць, а також дипломати з інших країн. Підтримати учасників прийшли й українські публічні діячі, зокрема продюсер Володимир Завадюк та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

Марш Рівності ЛГБТ Київ
Посолка Канади Наталка Цмоць на Марші Рівності. Фото: Громадське

Нагадаємо, у Києві відбувся фестиваль квір-кіно Sunny Bunny у кінотеатрі "Жовтень". 

Також ми писали, що документальний фільм "Королеви радості" режисерки Ольги Гібелінди увійшов до номінантів кінофестивалю у Салоніках, Греція. Героїнями стрічки стали українські дрег-квін — Діва Монро, Marlen Scandal та Aura.

Київ ЛГБТ акція активісти права
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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