Марш Рівності у Києві 14 червня 2025 — фото

У Києві пройшов Марш Рівності — перший з початку війни
У суботу, 14 червня, в центрі Києва представники ЛГБТІК+ спільноти провели Марш Рівності. Цьогорічна хода пройшла під гаслом "Разом за рівність і перемогу" з акцентом на необхідності ухвалення законів про легалізацію цивільних партнерств та захист від злочинів на ґрунті ненависті.
Про це повідомляє Громадське.
Марш Рівності у Києві
Через воєнний стан формат заходу був обмежений: участь у ньому брали лише зареєстровані учасники, маршрут пролягав виключно вулицею Євгена Чикаленка, а безпеку забезпечувала посилена охорона. Частину вулиць у центрі міста перекрили, також було тимчасово закрито станцію метро "Театральна".
Учасники маршу тримали плакати з гаслами: "Наша традиція — це свобода", "Права не дають, права беруть", "Бунтуй, кохай, права не віддавай".
До заходу долучилися представники іноземних дипломатичних установ, зокрема посол ЄС Катаріна Матернова, посолка Канади Наталка Цмоць, а також дипломати з інших країн. Підтримати учасників прийшли й українські публічні діячі, зокрема продюсер Володимир Завадюк та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.
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