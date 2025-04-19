У Києві протестували проти фестивалю квір-кіно Sunny Bunny 19 квітня

Протест у Києві. Фото: скриншот

У Києві проходить фестиваль квір-кіно Sunny Bunny у кінотеатрі "Жовтень". Активісти, що виступають за традиційні цінності, вийшли на вулицю, аби мітингувати проти ЛГБТК+ кінофестивалю.

Про це повідомляє "Суспільне" у суботу, 19 квітня.

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Між представниками організації "Права молодь" та поліцією відбулися сутички. У мережі повідомляють про затримання.

Фестиваль квір-кіно напередодні Великодня

Перед початком фестивалю в мережі почали обговорювати, що дати заходу збігаються з Великоднем, що викликало дискусії щодо доцільності такого збігу.

Організатори заявили, що це випадковість.

"Sunny Bunny — міжнародний кінофестиваль, його дати проведення узгоджуються завчасно відповідно до міжнародного фестивального календаря і зафіксовані в другій половині квітня, тож те, що ці дати зараз припадають на Великдень, є лише збігом", — зазначають вони.

За їхніми словами, Україна є світською державою, де співіснують люди з різними релігійними поглядами та переконаннями.

Допис Sunnu Bunny. Фото: скриншот

Нагадаємо, у столиці відбулося відкриття експозиції, яка присвячена військовому льотчику "Привиду Києва" Андрію "Джусу" Пільщикову.

А 17 квітня у Києві підлітки побили військового. Правоохоронці затримали всіх нападників.