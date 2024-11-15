Акция Пустые стулья в Киеве — фоторепортаж

Акция "Пустые стулья" в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве почтили память деятелей культуры и медиа во время правозащитной акции "Пустые стулья". Таким образом хотят поддержать журналистов, деятелей культуры, писателей и правозащитников, пропавших без вести или заключённых из-за войны России против Украины.

Новини.LIVE побывали на акции.

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Отметим, что 15 ноября с 1980-х годов уже традиционно в мире отмечают День заключенного писателя, который затем с популяризацией акций также называют День пустых стульев.

Акция "Пустые стулья" в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Так хотят поддержать и вспомнить всех гражданских, которые из-за своей правозащитной деятельности оказались в плену или пропали без вести.

Имена пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Так, на Софийской площади установили символическую инсталляцию из пустых стульев. На спинках указали имена заключенных, пленных и пропавших без вести. Среди них известные работники СМИ, авторы книг и публикаций, художники, правозащитники.

Имена пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция памяти в Киеве. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция памяти в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Стульчики с неизвестными именами. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В Институте массовой информации по последним подсчетам заявили, что в настоящее время по меньшей мере 30 гражданских работников СМИ и два журналиста-комбатанта находятся в заключении России. Кроме того, правозащитники продолжают фиксировать случаи преследования и заключения журналистов на временно оккупированных территориях.

Участница акции памяти. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Девушка держит табличку во время акции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Центр гражданских свобод сообщал, что Россия содержит более 7000 незаконно заключенных гражданских лиц на временно оккупированных территориях. А в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах в этом году в конце сентября внесли данные о 55 тысячах человек.

Напомним, недавно во Львове организовали высадку деревьев в память о погибших защитниках — фоторепортаж.

Также наши журналисты побывали на месте атаки враждебными БПЛА — есть фото последствий падения обломков.