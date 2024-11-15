Акция Пустые стулья в Киеве — фоторепортаж

В Киеве проходит правозащитная акция "Пустые стулья" — фото
В Киеве почтили память деятелей культуры и медиа во время правозащитной акции "Пустые стулья". Таким образом хотят поддержать журналистов, деятелей культуры, писателей и правозащитников, пропавших без вести или заключённых из-за войны России против Украины.
Новини.LIVE побывали на акции.
Для чего в Киеве поставили пустые стулья
Отметим, что 15 ноября с 1980-х годов уже традиционно в мире отмечают День заключенного писателя, который затем с популяризацией акций также называют День пустых стульев.
Так хотят поддержать и вспомнить всех гражданских, которые из-за своей правозащитной деятельности оказались в плену или пропали без вести.
Так, на Софийской площади установили символическую инсталляцию из пустых стульев. На спинках указали имена заключенных, пленных и пропавших без вести. Среди них известные работники СМИ, авторы книг и публикаций, художники, правозащитники.
В Институте массовой информации по последним подсчетам заявили, что в настоящее время по меньшей мере 30 гражданских работников СМИ и два журналиста-комбатанта находятся в заключении России. Кроме того, правозащитники продолжают фиксировать случаи преследования и заключения журналистов на временно оккупированных территориях.
Центр гражданских свобод сообщал, что Россия содержит более 7000 незаконно заключенных гражданских лиц на временно оккупированных территориях. А в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах в этом году в конце сентября внесли данные о 55 тысячах человек.
Напомним, недавно во Львове организовали высадку деревьев в память о погибших защитниках — фоторепортаж.
Также наши журналисты побывали на месте атаки враждебными БПЛА — есть фото последствий падения обломков.
Читайте Новини.LIVE!