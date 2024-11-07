Нічна атака окупантів на Київ 7 листопада — фоторепортаж наслідків

Рятувальники ліквідовують наслідки падіння уламків БпЛА у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські окупанти у ніч на 7 листопада атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок цього у декількох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків.

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Наслідки падіння уламків у Києві 7 листопада

Падіння уламків зафіксовано в таких районах:

Печерський;

Солом'янський;

Подільський;

Голосіївський.

Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рятувальники вже ліквідували пожежі після російської атаки. На щастя, постраждалих немає.

Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у Києві 7 листопада внаслідок нічної атаки безпілотників було зафіксовано руйнування в декількох районах міста.

Також внаслідок падіння уламків дрона згоріли два цивільні автомобілі та пошкоджено будівлю медичного центру в Солом'янському районі.