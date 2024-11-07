Нічна атака окупантів на Київ 7 листопада — фоторепортаж наслідків

Падіння уламків безпілотників у Києві — фоторепортаж наслідків
Російські окупанти у ніч на 7 листопада атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок цього у декількох районах столиці зафіксовано падіння уламків.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків.
Наслідки падіння уламків у Києві 7 листопада
Падіння уламків зафіксовано в таких районах:
- Печерський;
- Солом'янський;
- Подільський;
- Голосіївський.
Рятувальники вже ліквідували пожежі після російської атаки. На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, у Києві 7 листопада внаслідок нічної атаки безпілотників було зафіксовано руйнування в декількох районах міста.
Також внаслідок падіння уламків дрона згоріли два цивільні автомобілі та пошкоджено будівлю медичного центру в Солом'янському районі.
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