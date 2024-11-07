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Падіння уламків безпілотників у Києві — фоторепортаж наслідків

7 листопада 2024 12:26
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Нічна атака окупантів на Київ 7 листопада — фоторепортаж наслідків
Рятувальники ліквідовують наслідки падіння уламків БпЛА у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

Російські окупанти у ніч на 7 листопада атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок цього у декількох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків.

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Наслідки падіння уламків у Києві 7 листопада

Падіння уламків зафіксовано в таких районах:

  • Печерський;
  • Солом'янський;
  • Подільський; 
  • Голосіївський.
Пошкоджена багатоповерхівка у Києві 7 листопада
Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 
Пошкодження після падіння БпЛА у Києві 7 листопада
Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 
Падіння уламків "шахедів" у Києві
Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 
У Києві 7 листопада впали уламки БпЛА
Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 
Рятувальники ліквідовують наслідки падіння БпЛА у Києві 7 листопада
Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 

Рятувальники вже ліквідували пожежі після російської атаки. На щастя, постраждалих немає.

Обстріл Києва 7 листопада
Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 
Атака РФ на Київ 7 листопада
Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 
Падіння уламків БпЛА у Києві 7 листопада
Наслідки падіння уламків безпілотників у Києві 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 

Нагадаємо, у Києві 7 листопада внаслідок нічної атаки безпілотників було зафіксовано руйнування в декількох районах міста.

Також внаслідок падіння уламків дрона згоріли два цивільні автомобілі та пошкоджено будівлю медичного центру в Солом'янському районі.

Київ окупанти обстріли безпілотники війна фоторепортаж

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