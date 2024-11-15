Акція Порожні стільці у Києві — фоторепортаж

Акція "Порожні стільці" у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві вшанували пам'ять діячів культури й медіа під час правозахисної акції "Порожні стільці". Таким чином хочуть підтримати журналістів, діячів культури, письменників та правозахисників, які зникли безвісти або були ув'язнені через війну Росії проти України.

Новини.LIVE побували на акції.

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Зазначимо, що 15 листопада з 1980-х років вже традиційно у світі відзначають День ув’язненого письменника, який потім з популяризацією акцій також називають, як День порожніх стільців.

Акція "Порожні стільці" у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Так хочуть підтримати та згадати про всіх цивільних, які через свою правозахисну діяльність опинилися в полоні або зникли безвісти.

Імена зниклих безвісти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Так на Софійській площі встановили символічну інсталяцію з порожніх стільців. На спинках подекуди вказали імена ув’язнених, полонених та зниклих безвісти. Серед них є відомі працівники ЗМІ, автори книг та публікацій, митці, правозахисники.

Імена зниклих безвісти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція пам'яті у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція пам'яті у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Стільчики з невідомими іменами. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Інституті масової інформації за останніми підрахунками заявили, що наразі щонайменше 30 цивільних працівників ЗМІ та два журналісти-комбатанти перебувають в ув'язненні Росії. Крім того, правозахисники продовжують фіксувати випадки про переслідування й ув'язнення журналістів на тимчасово окупованих територіях.

Учасниця акції пам'яті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дівчина тримає табличку під час акції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Центр громадянських свобод повідомляв, що Росія утримує понад 7000 незаконно ув'язнених цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях. А у Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин цьогоріч наприкінці вересня внесли дані про 55 тисяч людей.

Нагадаємо, нещодавно у Львові організували висадку дерев у памʼять про загиблих захисників — фоторепортаж.

Також наші журналісти побували на місці атаки ворожими БпЛА — є фото наслідків падіння уламків.