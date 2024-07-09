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В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром "Ирландцем" Сергиевским

9 июля 2024 13:27
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Киеве похоронили бойца 72-й ОМБр Владимира "Ирландца" Сергиевского
Украинские защитники несут портрет Владимира Сергиевского. Фото: Новости.
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Киеве в последний путь провожают бойца 72-й ОМБр Владимира "Ирландца" Сергиевского. Отпевание прошло в Михайловском соборе.

Об этом сообщили Новости.LIVE во вторник, 9 июля.

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"Ирландец" встал на защиту Украины еще в 2014 году, с началом АТО. Затем возглавлял союз ветеранов АТО Днепровского района Киева и работал начальником управления в охранной структуре.

В начале полномасштабного вторжения Владимир с собратьями прибыл на Киевскую ГЭС и в составе 72-й бригады встречал российские вертолеты, летевшие в сторону Гостомеля.

Участвовал в боях за Киев, в освобождении Ирпеня, а также защищал Донецкую области. Погиб под Кураховым.

  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    Церемония прощания с "Ирландцем". Фото: Новости.
  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    В Киеве прощаются с "Ирландцем". Фото: Новости.
  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    Киев прощается с "Ирландцем". Фото: Новости.
  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    В Киеве прощаются с Владимиром «Ирландцем» Сергиевским. Фото: Новости.
  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    Прощание с Владимиром «Ирландцем» Сергиевским в Киеве. Фото: Новости.
  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    В Киеве провели в последний путь Владимира «Ирландца» Сергиевского. Фото: Новости.
  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    Друзья и собратья погибшего бойца 72-й ОМБр. Фото: Новости.
  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    Похороны Владимира Сергиевского. Фото: Новости.
  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    Похороны Владимира «Ирландца» Сергиевского. Фото: Новости.
  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    Отпевание Владимира «Ирландца» Сергиевского. Фото: Новости.
  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    Церемония в Михайловском соборе. Фото: Новости.
  • В Киеве проходит прощание с бойцом 72-й ОМБр Владимиром
    Владимира «Ирландца» Сергиевского пели в Михайловском соборе. Фото: Новости.
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Напомним, Владимир Сергиевский "Ирландец" служил в бригаде "Черных запорожцев". Последнее сражение 31-летний Владимир принял под Кураховым. У него осталась маленькая дочь.

Ранее мы писали, что 14 июня в Киеве попрощались с военной Шурой "Ялтой" Рязанцевой, похоронили защитницу на Берковецком кладбище.

Также сообщалось, что при выполнении задания на восточном направлении погиб писатель и юрист Василий Паламарчук с позывным "Адвокат". Трое детей остались без отца.

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