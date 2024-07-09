В Киеве похоронили бойца 72-й ОМБр Владимира "Ирландца" Сергиевского

Украинские защитники несут портрет Владимира Сергиевского. Фото: Новости.

В Киеве в последний путь провожают бойца 72-й ОМБр Владимира "Ирландца" Сергиевского. Отпевание прошло в Михайловском соборе.

Об этом сообщили Новости.LIVE во вторник, 9 июля.

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"Ирландец" встал на защиту Украины еще в 2014 году, с началом АТО. Затем возглавлял союз ветеранов АТО Днепровского района Киева и работал начальником управления в охранной структуре.

В начале полномасштабного вторжения Владимир с собратьями прибыл на Киевскую ГЭС и в составе 72-й бригады встречал российские вертолеты, летевшие в сторону Гостомеля.

Участвовал в боях за Киев, в освобождении Ирпеня, а также защищал Донецкую области. Погиб под Кураховым.

Церемония прощания с "Ирландцем". Фото: Новости.

В Киеве прощаются с "Ирландцем". Фото: Новости.

Киев прощается с "Ирландцем". Фото: Новости.

В Киеве прощаются с Владимиром «Ирландцем» Сергиевским. Фото: Новости.

Прощание с Владимиром «Ирландцем» Сергиевским в Киеве. Фото: Новости.

В Киеве провели в последний путь Владимира «Ирландца» Сергиевского. Фото: Новости.

Друзья и собратья погибшего бойца 72-й ОМБр. Фото: Новости.

Похороны Владимира Сергиевского. Фото: Новости.

Похороны Владимира «Ирландца» Сергиевского. Фото: Новости.

Отпевание Владимира «Ирландца» Сергиевского. Фото: Новости.

Церемония в Михайловском соборе. Фото: Новости.

Владимира «Ирландца» Сергиевского пели в Михайловском соборе. Фото: Новости. 1/12 ​ 12

Напомним, Владимир Сергиевский "Ирландец" служил в бригаде "Черных запорожцев". Последнее сражение 31-летний Владимир принял под Кураховым. У него осталась маленькая дочь.

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