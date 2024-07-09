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У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром "Ірландцем" Сергієвським

9 липня 2024 13:27
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
У Києві поховали бійця 72-ї ОМБр Володимира "Ірландця" Сергієвського
Українські захисники несуть портрет Володимира Сергієвського. Фото: Новини.LIVE
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Києві в останню путь проводжають бійця 72-ї ОМБр Володимира "Ірландця" Сергієвського. Відспівування пройшло у Михайлівському соборі.  

Про це повідомили Новини.LIVE у вівторок, 9 липня. 

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Поховання Володимир Сергієвського, псевдо "Ірландець"

"Ірландець" став на захист України ще у 2014 році, з початком АТО. Потім очолював спілку ветеранів АТО Дніпровського району Києва та працював начальником управління в охоронної структури.

На початку повномасштабного вторгнення Володимир із побратимами прибув на Київську ГЕС та у складі 72-ї бригади зустрічав російські гвинтокрили, які летіли в бік Гостомеля. 

Брав участь у боях за Київ, у звільненні Ірпеня, а також тримав оборону на Донеччині. Загинув під Кураховим. 

  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    Церемонія прощання з "Ірландцем". Фото: Новини.LIVE
  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    Ук Києві прощаються з "Ірландцем". Фото: Новини.LIVE
  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    Київ прощається з "Ірландцем". Фото: Новини.LIVE
  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    У Києві прощаються з Володимиром «Ірландцем» Сергієвським. Фото: Новини.LIVE
  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    Прощання з Володимиром «Ірландцем» Сергієвським у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    У Києві провели в останню путь Володимира «Ірландця» Сергієвського. Фото: Новини.LIVE
  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    Друзі та побратими загиблого бійця 72-ї ОМБр. Фото: Новини.LIVE
  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    Похорон Володимира Сергієвського. Фото: Новини.LIVE
  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    Похорон Володимира «Ірландця» Сергієвського. Фото: Новини.LIVE
  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    Відспівування Володимира «Ірландця» Сергієвського. Фото: Новини.LIVE
  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    Церемонія в Михайлівському соборі. Фото: Новини.LIVE
  • У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром
    Володимира «Ірландця» Сергієвського відспівали в Михайлівському соборі. Фото: Новини.LIVE
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Нагадаємо, Володимир Сергієвський "Ірландець" служив у бригаді Чорних запорожців. Останній бій 31-річний Володимир прийняв під Кураховим. У нього залишилася маленька донька.

Раніше ми писали, що 14 червня у Києві попрощалися із військовою Шурою "Ялтою" Рязанцевою, поховали захисницю на Берковецькому кладовищі. 

Також повідомлялося, що під час виконання завдання на східному напрямку загинув письменник та юрист Василь Паламарчук із позивним "Адвокат". Троє дітей залишились без батька.

Київ війна військові похорон війна в Україні захисники загиблі

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