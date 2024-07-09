У Києві поховали бійця 72-ї ОМБр Володимира "Ірландця" Сергієвського

У Києві проходить прощання з бійцем 72-ї ОМБр Володимиром "Ірландцем" Сергієвським
У Києві в останню путь проводжають бійця 72-ї ОМБр Володимира "Ірландця" Сергієвського. Відспівування пройшло у Михайлівському соборі.
Про це повідомили Новини.LIVE у вівторок, 9 липня.
Поховання Володимир Сергієвського, псевдо "Ірландець"
"Ірландець" став на захист України ще у 2014 році, з початком АТО. Потім очолював спілку ветеранів АТО Дніпровського району Києва та працював начальником управління в охоронної структури.
На початку повномасштабного вторгнення Володимир із побратимами прибув на Київську ГЕС та у складі 72-ї бригади зустрічав російські гвинтокрили, які летіли в бік Гостомеля.
Брав участь у боях за Київ, у звільненні Ірпеня, а також тримав оборону на Донеччині. Загинув під Кураховим.
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Церемонія прощання з "Ірландцем". Фото: Новини.LIVE
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Ук Києві прощаються з "Ірландцем". Фото: Новини.LIVE
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Київ прощається з "Ірландцем". Фото: Новини.LIVE
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У Києві прощаються з Володимиром «Ірландцем» Сергієвським. Фото: Новини.LIVE
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Прощання з Володимиром «Ірландцем» Сергієвським у Києві. Фото: Новини.LIVE
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У Києві провели в останню путь Володимира «Ірландця» Сергієвського. Фото: Новини.LIVE
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Друзі та побратими загиблого бійця 72-ї ОМБр. Фото: Новини.LIVE
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Похорон Володимира Сергієвського. Фото: Новини.LIVE
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Похорон Володимира «Ірландця» Сергієвського. Фото: Новини.LIVE
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Відспівування Володимира «Ірландця» Сергієвського. Фото: Новини.LIVE
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Церемонія в Михайлівському соборі. Фото: Новини.LIVE
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Володимира «Ірландця» Сергієвського відспівали в Михайлівському соборі. Фото: Новини.LIVE
Нагадаємо, Володимир Сергієвський "Ірландець" служив у бригаді Чорних запорожців. Останній бій 31-річний Володимир прийняв під Кураховим. У нього залишилася маленька донька.
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