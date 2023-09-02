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В Киеве проходит Третий благотворительный "Кураж": фоторепортаж Новини.LIVE

2 сентября 2023 23:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве проходит Третий благотворительный "Кураж": фоторепортаж Новини.LIVE
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 2 сентября, в Киеве начался Третий благотворительный летний "Кураж". Он продлится до 3 сентября.

Новини.LIVE побывали на событии и узнали, что там происходило.

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"Кураж" проводят на территории заведения "Garage" по адресу: улица Межигорская, 82 (станция метро Тараса Шевченко).

На мероприятии можно было познакомиться с разными людьми, попробовать вкусности, поиграть в интересные игры и побывать на мастер-классах.

Благотворительный "Кураж"

Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE

Напомним, после окончания работ на щите "Родины-матери" в Выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне открыли новую музейную выставку, посвященную истории Тризуба.

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