В Киеве проходит Третий благотворительный "Кураж": фоторепортаж Новини.LIVE
2 сентября 2023 23:39
Третий благотворительный летний "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 2 сентября, в Киеве начался Третий благотворительный летний "Кураж". Он продлится до 3 сентября.
Новини.LIVE побывали на событии и узнали, что там происходило.
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"Кураж" проводят на территории заведения "Garage" по адресу: улица Межигорская, 82 (станция метро Тараса Шевченко).
На мероприятии можно было познакомиться с разными людьми, попробовать вкусности, поиграть в интересные игры и побывать на мастер-классах.
Благотворительный "Кураж"
Напомним, после окончания работ на щите "Родины-матери" в Выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне открыли новую музейную выставку, посвященную истории Тризуба.