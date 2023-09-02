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У Києві відбувається Третій благодійний "Кураж": фоторепортаж Новини.LIVE

2 вересня 2023 23:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві проходить Третій благодійний "Кураж": фоторепортаж Новини.LIVE
Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 2 вересня, у Києві розпочався Третій благодійний літній "Кураж". Він триватиме до 3 вересня.

Новини.LIVE побували на події та дізналися, що там відбувалося.

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"Кураж" проводять на території закладу "Garage" за адресою: вулиця Межигірська, 82 (станція метро Тараса Шевченко).

На заході можна було познайомитися з різними людьми, спробувати смаколики, пограти в цікаві ігри та побувати на майстер-класах.

Благодійний "Кураж"

Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE
Третій благодійний літній "Кураж". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, після закінчення робіт на щиті "Батьківщини-матері" у Виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні відкрили нову музейну виставку, присвячену історії Тризуба. 

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