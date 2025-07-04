Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прогремела серия громких взрывов — что произошло

В Киеве прогремела серия громких взрывов — что произошло

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 02:35
Взрывы в Киеве 4 июля из-за баллистики
Ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 4 июля. Военные предупреждали о пусках баллистику на Киев. 

Об этом сообщает Telegram Киевской МВА и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 4 июля

Мощные взрывы прогремели в столице примерно в 02:30. После этого был слышен еще взрыв.

Накануне в КГВА написали, что существует угроза применения баллистического вооружения. Сразу после этого в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в направлении Киева летит баллистика.

Обновлено в 02:55

В столице снова прогремели взрывы. Перед этим военные снова писали о вражеских целях в направлении Киева.

В Киеве прогремела серия громких взрывов — что произошло - фото 1
Предупреждение военных о баллистике. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:35 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Киеве прогремела серия громких взрывов — что произошло - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью Россия массированно атакует Киев дронами. Основной целью врага стала именно столица. Вследствие этого в городе неоднократно были слышны звуки движения дронов, работы ПВО и взрывов.

Также мы писали, что из-за вражеской атаки, последствия зафиксированы по меньшей мере на 13 локациях в разных районах столицы. Детальных сведений пока нет, однако известно, что повреждено много жилой застройки.

Киев взрыв обстрелы воздушная тревога война в Украине балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации