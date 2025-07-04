Взрывы в Киеве 4 июля из-за баллистики

В Киеве прогремела серия громких взрывов — что произошло
Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 4 июля. Военные предупреждали о пусках баллистику на Киев.
Об этом сообщает Telegram Киевской МВА и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Киеве в ночь на 4 июля
Мощные взрывы прогремели в столице примерно в 02:30. После этого был слышен еще взрыв.
Накануне в КГВА написали, что существует угроза применения баллистического вооружения. Сразу после этого в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в направлении Киева летит баллистика.
Обновлено в 02:55
В столице снова прогремели взрывы. Перед этим военные снова писали о вражеских целях в направлении Киева.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:35 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что этой ночью Россия массированно атакует Киев дронами. Основной целью врага стала именно столица. Вследствие этого в городе неоднократно были слышны звуки движения дронов, работы ПВО и взрывов.
Также мы писали, что из-за вражеской атаки, последствия зафиксированы по меньшей мере на 13 локациях в разных районах столицы. Детальных сведений пока нет, однако известно, что повреждено много жилой застройки.
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