Взрывы в Киеве 4 июля из-за баллистики

Ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 4 июля. Военные предупреждали о пусках баллистику на Киев.

Об этом сообщает Telegram Киевской МВА и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 4 июля

Мощные взрывы прогремели в столице примерно в 02:30. После этого был слышен еще взрыв.

Накануне в КГВА написали, что существует угроза применения баллистического вооружения. Сразу после этого в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в направлении Киева летит баллистика.

Обновлено в 02:55

В столице снова прогремели взрывы. Перед этим военные снова писали о вражеских целях в направлении Киева.

Предупреждение военных о баллистике. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:35 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью Россия массированно атакует Киев дронами. Основной целью врага стала именно столица. Вследствие этого в городе неоднократно были слышны звуки движения дронов, работы ПВО и взрывов.

Также мы писали, что из-за вражеской атаки, последствия зафиксированы по меньшей мере на 13 локациях в разных районах столицы. Детальных сведений пока нет, однако известно, что повреждено много жилой застройки.