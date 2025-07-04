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Головна Київ У Києві лунають потужні звуки вибухів

У Києві лунають потужні звуки вибухів

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 00:52
Вибухи у Києві 4 липня через дрони
Мобільна група ППО. Фото: ОК "Північ"

Вибухи у Києві продовжують лунати прямо зараз, в ніч проти 4 липня. Ворог масовано атакує дронами столицю.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях", — написав Кличко о 00:48.

Через кілька хвилин начальник КМВА Тимур Ткаченко закликав не знімати та не розповсюджувати роботу ППО, щоб не допомагати ворогу коригувати удари.

Зазначимо, що наразі у Києві регулярно чути рух дронів, роботу ППО, а також потужні вибухи.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:52 повітряну тривогу оголосили по всій території України. Причиною тому став зліт МіГ-31К, що у свою чергу означає ракетну небезпеку для всієї країни.

Вибухи у Києві 4 липня через дрони - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що тривога у Києві продовжується ще з самого вечора, 3 липня. За цей час в столиці неодноразово лунали звуки вибухів.

Також ми писали, що у Солом'янському районі щонайменше двічі фіксували падіння уламків. У другому випадку горіло нежитлове приміщення.

Київ вибух обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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