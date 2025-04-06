Мощные взрывы в Киеве утром 6 апреля

Баллистическая ракета. Иллюстративное фото: inbusiness.kz

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, утром 6 апреля. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в столице прозвучали примерно в 05:00 после того, как почти по всей стране объявили тревогу. На момент публикации они еще продолжаются. Как проинформировали в КГВА, в городе работает ПВО.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", — говорится в сообщении в 05:01.

Более того, через несколько минут информацию о работе ПВО подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

После объявления тревоги военные предупреждали, что существует угроза применения баллистики в областях, где объявлена воздушная тревога.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:07 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал почти по всей стране.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью в Киеве тоже раздавались звуки взрывов. Однако тогда они были связаны с работой ПВО по вражеским беспилотникам.

Также мы сообщали, что сегодня ночью в Украине уже была масштабная тревога. Ее причиной стал запуск вражеских ракет в направлении ряда регионов Украины.