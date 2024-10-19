Взрывы в Киеве ночью 19 октября раздались во время воздушной тревоги

В Киеве прозвучала серия взрывов
Взрывы в Киеве ночью 19 октября раздались около 23:43. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.
О взрывах сообщают столичные паблики.
Атака "шахедов" на Киев 19 октября
Как сообщили в Киевской ОВА, в Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА, в регионе работает ПВО.
О работе противовоздушной обороны в столице сообщил также мэр Киева Виталий Кличко.
В Киеве и области продолжается воздушная тревога, которая была объявлена в 23:37.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ в 23:34, Киев находится под угрозой применения ударных беспилотников.
Напомним, армия РФ вечером 19 октября дважды атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. Враг применил баллистическое вооружение.
Также Новини.LIVE писали, что в Запорожье 19 октября вечером также были слышны взрывы во время воздушной тревоги.
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