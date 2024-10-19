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В Киеве прозвучала серия взрывов

19 октября 2024 23:50
Галина Шподарева - редактор
Взрывы в Киеве ночью 19 октября раздались во время воздушной тревоги
Сбитый "шахед". Фото иллюстративное: Associated Press
Галина Шподарева - редактор

Взрывы в Киеве ночью 19 октября раздались около 23:43. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.

О взрывах сообщают столичные паблики.

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Сообщение "Суспільне Новини"
Сообщение "Суспільне Новини". Фото: скриншот

Атака "шахедов" на Киев 19 октября

Как сообщили в Киевской ОВА, в Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА, в регионе работает ПВО.

Сообщение Киевской ОВА
Сообщение Киевской ОВА. Фото: скриншот

О работе противовоздушной обороны в столице сообщил также мэр Киева Виталий Кличко.

Сообщение виталия Кличко
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

В Киеве и области продолжается воздушная тревога, которая была объявлена в 23:37.

Карта тревог
Карта тревог. Фото: скриншот

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ в 23:34, Киев находится под угрозой применения ударных беспилотников.

Сообщение ПС
Сообщение ПС. Фото: скриншот

Напомним, армия РФ вечером 19 октября дважды атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. Враг применил баллистическое вооружение.

Также Новини.LIVE писали, что в Запорожье 19 октября вечером также были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

дрон Шахид-136 Киев Воздушные Силы ВСУ взрыв обстрелы война в Украине

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